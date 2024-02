Navarro (CEV) urge al Gobierno la reforma de la financiación autonómica: "Estamos cansados de que nos dejen en visto"

Ve una "broma" que se multe a las empresas catalanes que no vuelvan a Cataluña como pide Junts



MADRID, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Salvador Navarro, ha urgido al Gobierno de Pedro Sánchez la reforma del sistema de financiación autonómica, ya que en su opinión los valencianos se sienten "ciudadanos de segunda o tercera" y porque viven en la región peor financiada.

"Los valencianos nos sentimos ciudadanos de segunda o tercera", ha recalcado el presidente de la patronal valenciana y vicepresidente de la CEOE en un desayuno de Nueva Economía Fórum, en el que ha lamentado que el asunto de la financiación "se pasó de puntillas" en la campaña de los comicios autonómicos y municipales del pasado 28 de mayo "hasta que los separatistas catalanes la pusieron como condición" para apoyar el Gobierno del PSOE.

Para Navarro, la Generalitat valenciana pide "algo tan de sentido común" como lo es que la financiación y las inversiones "sean justas". Por este motivo, ha adelantado que la patronal tendrá "un papel muy activo" en "lo que han llamado la conjura para la financiación" hasta conseguirlo.

En este sentido, ha afirmado que en "estos 10 años" que lleva "caducado" el modelo de financiación autonómica, ha tenido que oír que "no hay más tarta", que la "prioridades son otras" o que "no se puede aumentar el gasto", por lo que ha subrayado que no piden "un modelo de máximos", sino solo "un modelo justo".

"Nuestra renta per cápita es 12 puntos inferior a la media y, sin embargo, somos una autonomía que, incluso siendo pobre, aporta al conjunto del Estado", ha proseguido, destacando que gran parte del déficit de la Comunitat Valenciana se debe a su infrafinanciación.

FONDO DE NIVELACIÓN

Hasta la efectiva entrada en vigor del nuevo sistema de financiación de los territorios, el presidente de la patronal valenciana ha pedido que se cree un fondo de nivelación para las autonomías infrafinanciadas, incluso "superior" al propuesto por Fedea.

También ha reclamado que se condone la deuda generada "por tantos años desigualdades de condiciones", y que la financiación "deje de ser un juego político" y se respete el artículo 139 de la Constitución, en el que se vela porque todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del Estado.

"No es así, ni por financiación, ni por inversión. Si las inversiones se ligasen a la población, Alicante tendría hoy un déficit acumulado de los Presupuestos Generales del Estado superior a los 3.800 millones de euros", ha denunciado Navarro.

VE "UNA BROMA" QUE SE MULTE A EMPRESAS

Cuestionado sobre la opinión que tiene al respecto de que se multe a las empresas que no vuelvan a Cataluña después de trasladar su sede social fuera de esa comunidad tras el 'procès', como propone Junts, el presidente de la patronal valenciana ha dicho que le parece "una broma".

"Pues una broma. Es que es una propuesta que parece que no haya otras prioridades por parte de algunos partidos políticos", ha explicado, añadiendo que las empresas que se fueron a la Comunitat Valenciana, a Madrid o hasta Aragón, lo hicieron porque "existe estabilidad social y política".

"Ustedes están planteando que se multen (a las empresas) cuando ustedes mismos han sido los que han generado inestabilidad en esa zona, pues es bastante increíble, ¿no?", ha ironizado Navarro, recordando a su vez que las empresas son "soberanas" de tomar sus decisiones de inversión.

CONFÍA EN PUENTE PARA LA AMPLIACIÓN DEL PUERTO

Navarro ha afirmado que confía "plenamente" en el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, para la ampliación del Puerto de València, ya que se comprometió con una reivindicación que la "sociedad valenciana" lleva mucho tiempo pidiendo.

"Es una inversión importante para mantener un liderazgo que en términos no ya nacionales, internacionales, es necesario. Por tanto, confío plenamente, indudablemente" ha indicado, subrayando la importancia de que hasta un ministro socialista como Puente haya dicho que es una inversión "inmejorable" en términos medioambientales.

Sobre la oposición al proyecto de partidos como Compromís, ha dicho que entiende que "tienen que hacer su papel", ya que han defendido desde el principio la oposición. "Todo es lícito (...) y entiendo que en clave política aquí se intenta jugar", ha zanjado.

PIDE QUE SE "PONGA EL FOCO" EN LA COMUNITAT

El presidente de la CEV ha reclamado que "los focos vuelvan a dirigirse" a la Comunitat Valenciana, para lo que es necesaria "una estrategia" que pasa por "dejarse ver", "salir de la clandestinidad y contar cómo es" la región en la actualidad.

Para ello, ve necesario que se reconozcan las "debilidades" de la Comunitat, ya que "hay que competir" y los valencianos llevan "mucho tiempo haciéndolo en desventaja" y con "las herramientas incorrectas".

En concreto, ha mencionado que le alegra que el Gobierno anuncie la ampliación del Aeropuerto Madrid-Barajas, pero que espera que AENA "también tenga un plan" para el aeropuerto de Valencia y para el de Alicante, ya que "ambos necesitan aumentar su capacidad" tras registrar en 2022 un aumento de llegadas respecto a 2022 "por encima de Madrid o Barcelona".

También ha mencionado alguna de las virtudes de la región como que es "pionera" en la regeneración y reutilización de agua, que es "una oportunidad clave" para alcanzar "la seguridad jurídica" en España. Así, se ha congratulado de que la Comunidad Valenciana "supera por mucho" la media nacional del 10% de agua depurada.

Ha nombrado del mismo modo a la industria cerámica, la industria de Sagunto, la industria turística de toda la comunidad o la el esfuerzo por reducir los trámites burocráticos, todos ellos asuntos claves que son necesarios solucionar o potenciar y con los que la Comunidad Valenciana puede "competir" con el resto de España.