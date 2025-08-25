Navarro lamenta la "peleíta" de PP y PSOE por la financiación y ve "válidas" las posturas de Micó e Ibáñez sobre deuda

VALÈNCIA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta de Compromís en Les Corts Isaura Navarro ha lamentado que el PP y el PSOE se dediquen "a la peleíta" en materia de financiación autonómica y no apuesten por "sentarse en una mesa y hablar verdaderamente de las soluciones que necesita" la Comunitat Valenciana sobre esta cuestión. En cualquier caso, ha pedido saber "cuál es la propuesta" de estos dos partidos, al tiempo que ha considerado "válidas" las diferentes posturas de los dos diputados de la coalición en el Congreso sobre la quita de la deuda regional.

No obstante, en declaraciones a los medios este lunes, Navarro ha valorado que el Gobierno de España esté "dando más dinero" a la Comunitat Valenciana, algo que, según ha sostenido, "siempre es de agradecer" con el fin de que "se puedan pagar las facturas" de la Generalitat.

Preguntada por las diferencias entre las posturas al respecto de los diputados de Compromís en el Congreso, Àgueda Micó (Més) y Alberto Ibáñez (Iniciativa), la portavoz adjunta en Les Corts ha considerado que ambas son "válidas" porque el hecho de que "venga más dinero y haya una quita de la deuda siempre es positivo" para la Comunitat Valenciana. "Si es una hipoteca y te quitan una parte, siempre te irá bien", ha ejemplificado.

De un lado, Micó cuestionó la pasada semana propuesta que aprobará próximamente el Consejo de Ministros para condonar una parte de la deuda regional por ser "totalmente discrecional" y advirtió de que el planteamiento no tiene en cuenta la infrafinanciación valenciana. Ante esta situación, advirtió que en Compromís no serán "cómplices de un acuerdo en el que realmente no se tienen en cuenta criterios objetivos, de infrafinanciación y de desigualdad real entre los valencianos y el resto de ciudadanos del Estado" español.

De otro, Ibáñez consideró que la propuesta es "insuficiente" y "no resuelve" la infrafinanciación de la Comunitat Valenciana, pero confió en que se salga adelante para que pueda ser "mejorada". "Tenemos que intentar que sea posible y se apruebe", manifestó.

En cualquier caso, Isaura Navarro ha señalado este lunes que el cambio del modelo de financiación es "imprescindible" para la Comunitat Valenciana porque el actual supone "800 euros menos" para un valenciano respecto a "una persona que vive en otra comunidad autónoma".

"Lo que pasa es que ese modelo ni el PP ni el PSOE lo han cambiado durante todos estos años, a pesar de estar caducado", ha lamentado, situación ante la que ha asegurado que en Compromís mantienen "de manera unitaria" la exigencia de reformarlo "ya".