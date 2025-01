Navarro (UA) aboga por la colaboración entre universidades "con el coraje de se autónomos y la valentía de estar juntos"

Mazón pone en valor el acuerdo sobre Medicina en Alicante mientras Morant subraya que ella no ha tenido que "cambiar de discurso"

ALICANTE, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

La rectora de la Universidad de Alicante (UA), Amparo Navarro, ha considerado un ejemplo de "caso de éxito" el acuerdo para que todas las universidades vayan a compartir los recursos públicos de los hospitales para las practicas sanitarias y ha abogado por la colaboración entre las instituciones de educación superior "con el coraje de se autónomos y la valentía de estar juntos".

Así lo ha manifestado durante su discurso en el acto protocolario de investidura como rectora, que ha contado también con las intervenciones del presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidad, Diana Morant y el conseller de Educación, Cultura, Universidades y Empleo, José Antonio Rovira. En la mesa presidencial, han estado presentes el rector honorífico de la Universidad de Alicante, Antonio Gil Olcina y el presidente del Consejo Social, Adolfo Utor.

La máxima responsable de la entidad educativa ha subrayado la importancia de "construir un espacio común de entendimiento". Según Navarro, "es tiempo en nuestra Comunitat y en nuestras universidades, sobre todo las más cercanas, las que compartimos nuestra bella provincia que siempre gira alrededor del agua, porque le falta o porque le sobra, de limpiar lodos, de construir puentes, de colaborar todos juntos para superar todo lo que nos ha pasado, desde hace tres meses y desde hace tres décadas".

"Ojalá tengamos el coraje de ser autónomos y la valentía de estar juntos", ha expresado la rectora, quien se ha comprometido a "hacerlo desde el respeto y desde la lealtad institucional".

Y es que el acuerdo alcanzado tras el conflicto judicial entre la UA y la Miguel Hernández de Elche (UMH) por la impartición del Grado de Medicina ha estado presente en las palabras de las autoridades. Así, el 'president' Carlos Mazón ha señalado que "las universidades, al igual que las administraciones, deben complementarse, compartir recursos y experiencias y unir sus fortalezas en beneficio de todos".

En este sentido, ha puesto en valor el acuerdo alcanzado entre las dos universidades públicas alicantinas gracias, ha dicho, "al "esfuerzo conjunto de ambas universidades y a las negociaciones impulsadas por la Generalitat", que "simboliza lo que podemos alcanzar cuando ponemos el interés colectivo por encima de las diferencias".

Se trata de un acuerdo con el que "gana la Comunitat Valenciana" al contar ambas instituciones con el Grado de Medicina, se garantiza las prácticas sanitarias y estudios de calidad a los estudiantes y "gana la sociedad alicantina, tan necesitada de los resultados y la transferencia de conocimiento que resultará de las sinergias entre sus dos universidades públicas".

Respecto a la falta de médicos, el jefe del Consell ha reclamado al Ministerio de Ciencia y Universidades la homologación de los títulos extracomunitarios. "Contar con estos profesionales es crucial para reforzar las áreas con carencias del Sistema Nacional de Salud", ha indicado. Solo entre 2019 y 2023 se acumularon más de 71.000 expedientes sin resolver.

También ha instado al Gobierno central a alcanzar el 1% del PIB nacional fijado por la Ley Orgánica del Sistema Universitario, ya que ahora realiza una inversión del 0,76%, situándose por debajo de la media de la Unión Europea.

Y ha trasladado que el próximo mes de febrero "se publicará la primera convocatoria de contratación de profesores de investigación distinguidos ValER --programa diseñado para atraer a la Comunitat valenciana investigadores distinguidos de renombre internacional--, para integrarlos en las Universidades y centros de investigación de la Comunitat Valenciana".

Por su parte, la ministra Diana Morant se ha puesto a disposición de la rectora "para defender la autononomía universitaria, un derecho consagrado en la Constitución Española".

"Lealtad institucional y a la sociedad a la que servimos. Se ha demostrado que ese es el camino eficiente. Estamos volcados en la reconstrucción de nuestros pueblos y de nuevo lo que salva vidas y garantizará el futuro será la colaboración, la fuerza de lo público, la brújula fiable de la ciencia y el poder transformador del talento. Por eso, las universidades públicas debéis asumir liderazgo en este tiempo de cambios tan complejo como apasionantes, combatiendo las grandes amenazas globales como el cambio climático, pero también a quienes lo niegan y ponen en riesgo a la ciudadanía".

Asimismo, ha garantizado que nunca se va a poner "de perfil". "Voy a defender la universidad pública. Hoy algunos tendrán que cambiar de discurso: yo no. Entre un acto y otro algunos estamos contentos, otros resignados. Ha ganado la universidad, Alicante, ha ganado la sociedad y la política nueva. Deseo suerte y muchos aciertos".

Por otro lado, Amparo Navarro ha dedicado parte de su reflexión a reivindicar el modelo de universidad pública de España y de Europa, "ejemplo de la calidad docente y de excelencia investigadora" que "da la oportunidad de estudiar y progresar a quien quiera hacerlo".

Ha tenido un especial recuerdo para "los jóvenes universitarios que han sorprendido al mundo con sus valores de solidaridad y generosidad, inculcados sin duda por sus familias, pero también por la educación recibida en las universidades".

"RENTABILIDAD SOCIAL"

En este sentido, la máxima responsable de la UA ha subrayado el papel de las universidades como transmisoras de esos valores cuya "rentabilidad social" ha quedado demostrada, precisamente en "la respuesta del voluntariado universitario tras la dana".

"Nuestra misión no debe ser solo formar profesionales, sino ciudadanos libres, solidarios y con un espíritu crítico. La universidad solo tiene sentido porque tiene estudiantes, no somos solo un centro de investigación, sino que nuestro alumnado es la base de todo el sistema y el foco en el que siempre debemos centrarnos. Los estudiantes no son los clientes de una empresa, son los beneficiarios de un servicio público", ha afirmado.

Los retos para este colectivo, según ha precisado, se centran en "asegurar la igualdad de oportunidades en el acceso y la permanencia; mejorar las condiciones en las que reciben la docencia; buscar soluciones a las cuestiones reales de la vida universitaria y, sobre todo, trabajar para incrementar su empleabilidad".

Para ello, Navarro ha defendido "la política de becas, tanto a nivel estatal como de la comunidad autónoma, pero también contar con una política de becas al estudio propias en todos los niveles de grado, máster y doctorado". También ha apostado por "un fondo de contingencia que nos permita disponer de ayudas de emergencia y sociales para los estudiantes de familias vulnerables o asoladas por la crisis económica asociada a la dana y para acabar con la brecha digital".

Respecto a la investigación, ha declarado que la UA "tendrá que afrontar muchos retos a los que la investigación que desarrollamos puede aportar soluciones". Se ha referido así al cambio climático y a la protección del medio ambiente en sus diferentes vertientes. Finalmente, ha subrayado la importancia de contar con planes de financiación para las universidades "suficientes y equitativos y que alcancen el 1 por ciento del PIB como marca la ley", lo cual "sería también un caso de éxito en el trabajo conjunto de los gobiernos estatal, autonómico y universitario".