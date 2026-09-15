Navarro (UA) ve con "gran preocupación" los resultados de PISA: "No podemos perder el tiempo en buscar culpables"

Acto de apertura del curso académico 2026-2027 en la Universidad de Alicante (UA), celebrado este martes en el Paraninfo y presidido por la rectora de la institución, Amparo Navarro (c) - EUROPA PRESS

Ortí subraya que el Consell defiende el sistema público desde las etapas más bajas hasta la universidad

SANT VICENT DEL RASPEIG (ALICANTE), 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La rectora de la Universidad de Alicante (UA), Amparo Navarro, ha asegurado que ve con "gran preocupación" y "alarma" los resultados del último informe PISA, que sitúan a la Comunitat Valenciana por debajo de la media nacional en lectura, ciencias y matemáticas, y ha sentenciado: "No podemos perder el tiempo en buscar culpables".

Así lo ha indicado durante su discurso en el acto de apertura del curso académico 2026-2027, celebrado este martes en el Paraninfo de la institución académica, en un acto al que también ha asistido la consellera de Educación, Cultura y Universidades, Carmen Ortí, quien ha sostenido que el Consell defiende el sistema público educativo desde las etapas más bajas hasta la universitaria.

Durante su intervención, Navarro ha incidido en que el alumnado es la "base" del sistema universitario y en que España y su economía necesitan profesionales cualificados, que son los que reemplazarán a la generación anterior.

Al respecto, ha agregado que esa responsabilidad debe ser "compartida" y que el estudiantado tiene que llegar preparado con las herramientas básicas para poder cursar con éxito sus carreras. Por ello, ante los datos del último informe PISA, ha reclamado un pacto de Estado sobre educación para analizar con "rigor" y "sin prejuicios" las causas, así como un plan para revertir esos resultados.

La rectora ha abogado por seguir trabajando para asegurar la igualdad de oportunidades en el acceso y la permanencia en la universidad y para que el objetivo de que España llegue al uno por ciento del PIB en educación superior sea un caso "de éxito" en el trabajo conjunto de los gobiernos estatal, autonómico y universitario.

Navarro ha agregado que el nuevo curso también vendrá marcado por el desarrollo del nuevo estatuto de la institución académica, que, según ha dicho, permitirá "actualizar" su régimen jurídico y adaptar las estructuras a los retos de futuro.

En este contexto, se ha referido al intento de ciberataque que la UA sufrió el pasado julio, y que fue detectado "a tiempo" y solventado "sin consecuencias", así como a la desinformación e "impunidad" que hay en redes sociales, que, bajo su punto de vista, están "absolutamente descontroladas" por su impacto en los derechos fundamentales y en la reputación de las instituciones.

Navarro ha trasladado en nombre de la UA las condolencias y el pésame a la familia de la estudiante de la Universidad de Granada (UGR), Claudia Tacoronte, de 21 años, que fue asesinada este pasado sábado en el estado mexicano de Morelos cuando se encontraba allí en un programa de movilidad. Además, ha lamentado el reciente robo del Tesoro de Villena.

Igualmente, ha mostrado su solidaridad con la situación que atraviesa Ceuta tras la entrada masiva de personas migrantes. En concreto, la ha trasladado tanto a los habitantes de la ciudad autónoma, a los que ha definido como ejemplo de convivencia en la diversidad, como a aquellos migrantes que, según ha manifestado, creyeron que la libertad se conseguía y la pobreza se solucionaba "traspasando una frontera".

CONSELLERA

Por su parte, Ortí ha subrayado que el objetivo del Consell es defender el sistema público desde las etapas más bajas hasta la universidad. Tras hacer referencia a la labor profesional que ha desarrollado previamente como docente, ha añadido que el "principal hito" de esta legislatura ha sido el acuerdo por el plan plurianual de financiación de las universidades públicas valencianas.

Del mismo modo, la consellera ha hecho alusión a que la Generalitat contempla dentro de los presupuestos de 2026 un total de 1.097 millones de euros de transferencia corriente para las universidades públicas de la Comunitat, así como a la inversión en investigación.

Así, ha recalcado el "compromiso" del Consell con la UA y todo el sistema universitario público. Ortí espera que el curso 2026-2027 traiga "investigación rigurosa" y "enseñanza" en la institución académica alicantina, que, a su juicio, ha demostrado que "sabe competir".

CEREMONIA

Al acto, además de Ortí, han asistido los rectores de la Universitat de València (UV), Juan Luis Gandía, y de la Universitat Jaume I (UJI), Jesús Lancis, así como la nueva presidenta de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), Maria Àngels Francés, o el presidente del Consejo Social de la UA y de CEV Alicante, César Quintanilla.

Tras el acceso de la comitiva al Paraninfo, la ceremonia, que ha transcurrido con normalidad, ha arrancado con la intervención del secretario general de la UA, Josep Ochoa, quien ha leído la memoria académica del curso 2025-2026 y ha agradecido el trabajo de toda la comunidad universitaria.

A continuación, el catedrático Francisco José Mas Ruiz, del Departamento de Marketing de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, ha pronunciado la lección inaugural, que ha llevado por título 'La competencia y las estrategias de marketing en la empresa'.

Posteriormente, se han entregado distinciones al personal que se ha jubilado durante el curso académico y a los familiares de los miembros de la comunidad universitaria fallecidos durante el mismo periodo.

Los actos de arranque de curso continuarán este miércoles y jueves con la XXI edición de la Bienvenida UA en la plaza de la Igualdad y alrededores. Se trata de una iniciativa organizada desde el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo que persigue acercar al alumnado servicios universitarios, asociaciones, empresas e instituciones colaboradoras.