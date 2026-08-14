Una Nit de l'Albà "apoteósica y colosal" dispara 9,6 toneladas de pólvora en Elche y deja un herido grave

Una Nit de l'Albà - AYUNTAMIENTO ELCHE

ALICANTE 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una Nit d'Albà "apoteósica y colosal" ha lanzado 9,6 toneladas de pólvora en Elche, 260 kilos disparados más que el pasado año en una edición con "pocas incidencias", aunque se ha registrado un herido con quemaduras de segundo grado que ha sido trasladado al Hospital General.

Así, lo ha destacado el alcalde de Elche, Pablo Ruz, en declaraciones a los medios acompañado del comisario de la Policía Local de Elche, César Zaragoza.

Al respecto, ha destacado que ha sido una noche "reflejo del esfuerzo de todo un año" para hacer posible, con la Pirotecnia Ferrández al frente, "esta colosal tradición de la que nos sentimos tan orgullosos" y que "no es solo un espectáculo piroténico".

No obstante, ha lamentado que "ha faltado viento" y que "el humo al final se ha condensado en la parte suroeste de la ciudad". Pese a ello, ha recalcado que ha sido un espectáculo "igualmente extraordinario, sobre todo la Palmera de la Virgen'.

Asimismo, el alcalde, que ha agradecido a todos los servicios municipales que han intervenido "estar siempre al pie del cañón" y el esfuerzo realizado, ha recalcado que las 9,6 toneladas disparadas "dan buena cuenta de hasta qué punto en Eche la pólvora es tradición viva y es nuestra forma de celebrar la vida y de celebrar nuestras fiestas en honor a la Mare de Déu".

Respecto a las asistencias sanitarias, ha detallado que hasta las 23.15 han sido solamente tres atenciones en una noche "tranquila", mientras que desde las 23.15, inicio de la Nit de l'Albà, hasta las 24.00 horas, han sido 12 las atenciones. El caso más graves es el de un herido que ha sufrido quemaduras de segundo grado y que ha tenido que ser trasladado al Hospital General de Elche.

Por su parte, el comisario de la Policía Local de Elche, César Zaragoza, ha destacado que el número de heridos ha sido "muy reducido" y que las fiestas se están "desarrollando con normalidad, sin incidentes importantes" y en ese sentido ha destacado "el comportamiento cívico extraordinario" de la población.