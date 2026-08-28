Una noche "muy complicada" con cambios de viento y saltos impide estabilizar el fuego de El Saler

Entrada al parque natural de El Saler el viernes 28 de agosto, afectado por un incendio en el que se apunta a un origen intencionado - ROBER SOLSONA/EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una noche "muy complicada" con cambios de viento y salto de pavesas ha impedido estabilizar y controlar el incendio declarado este jueves en el parque natural de El Saler, en València, que obligó a desalojar a los vecinos de la pedanía, de la Torre 1 de la Gola de Pujol y de los campings de la zona y que siguen sin poder regresar a sus casas. La superficie provisional de terreno afectado por el fuego ha subido a las 37 hectáreas, con un perímetro de 5,42 kilómetros.

El conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, en declaraciones a los medios tras el Cecopi, ha agradecido el trabajo "intenso" realizado por los medios de extinción durante la noche para controlar esos saltos de pavesas. A los trabajos se han sumado efectivos de los Consorcios de Alicante y Castellón.

Desde esta mañana están participando en las tares de extinción diez medios aéreos y más de 40 terrestres, lo que supone más de 270 efectivos sobre la zona, junto con el dispositivo de Guardia Civil, Policía de la Generalitat y Policías Locales, en el control de las carreteras y de la seguridad.

NUEVOS CAMBIOS DE VIENTO

El jefe de bomberos del Ayuntamiento de València, Enrique Chisbert, ha avanzado que para este viernes hay una estimación de, al menos, dos cambios de viento de componente oeste, que va a pasar a este, tras una noche "muy complicada, con muchos saltos en la zona de cabeza del incendio, con mucho paveseo y muchos puntos calientes".

Estos dos cambios de viento estimados, según ha dicho, "facilitan la propagación del incendio en la cabeza, que es lo que vamos a querer consolidar y evitar que esto pase. Lo tenemos bastante cogido, pero no podemos hablar de estabilización y de control todavía". En esta línea, ha detallado que el fuego fue "muy rápido" y deja que "zonas también parcialmente quemadas con mucha posibilidad de reigniciones a lo largo de la parte posterior".

Por ello, ha apuntado que adoptarán una decisión sobre la evolución "más bien hacia la tarde-noche, en función de la efectividad de las tareas de los efectivos terrestres y aéreos durante la mañana y primeras horas de la tarde". El responsable ha recalcado que en este momento hay "partes de llama", sobre todo en zona quemada, en un incendio donde la cabeza se encuentra en la zona norte, entre la rotonda y la playa.

"ESTAMOS GANANDO ESTA BATALLA"

Por su parte, la alcaldesa de València, María José Catalá, ha subrayado, también desde el Cecopi, que "en este momento no podemos decir que hemos ganado el pulso al fuego, pero sí que le estamos ganando esta batalla progresivamente".

La primera edil espera que la mañana sea "positiva" y en la que estarán "muy pendientes" de la evolución del viento, que ha motivado durante la noche "dos rebrotes que se han sofocado, de forma muy diligente". En la zona quemada se "puede provocar estos rebrotes, sobre todo si cambia el viento".

Por tanto, seguirán "asegurando, garantizando la zona" y reforzando la que "más preocupa", que es la que está "más pegada a lo que es el pueblo de El Saler".

Por su parte, a delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, ha apuntado, sobre la noche, que se sabía que las condiciones meteorológicas iban a condicionar la evolución del incendio y ha avanzado que esta jornada es "muy importante" el trabajo que están haciendo por la mañana los medios aéreos, varios de ellos del Ministerio de Transición Ecológica y de la UME.

"Estamos colaborando en todas las labores de extinción y va a seguir siendo así todo el tiempo que sea necesario hasta, como bien dice el director de la extinción, conseguir la estabilización", ha dicho, y ha subrayado la importancia de las horas de la mañana. En este tramo, los trabajos son "fundamentales para avanzar en esas labores para que podamos estar mejor preparados a la hora del cambio de vientos que está previsto hacia el mediodía que siempre suelen ser las horas críticas en las que los vientos viran".

La Guardia Civil, junto con la Policía Local, ha estado controlando y vigilando las zonas que fueron evacuadas en la pedanía del Saler y también los caminos y las carreteras que podían acceder a la pedanía. "Ha sido una noche tranquila y yo quiero agradecer también a toda la ciudadanía su comportamiento ejemplar, su capacidad para continuar siguiendo todas las indicaciones de los servicios de emergencia y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y poder así garantizar su seguridad", ha indicado Bernabé.