La nueva edición del Peñíscola Remember Festival llega con dos escenarios y dos días de festival

CASTELLÓ, 23 May. (EUROPA PRESS) - -

La tercera edición del Peñíscola Remember Festival (PRF) se celebrará los días 7 y 8 de junio en el recinto portuario de Peñíscola y, en esta ocasión, el evento contará con dos escenarios. Los asistentes disfrutarán el primer día de actuaciones de grupos y DJs de la década de los 80 en un formato más reducido -por lo que respecta a escenario y distribución- con las actuaciones de Alberto Añón, Hard Rain, Mark Shaw y Taleesa.

Por su parte, el sábado llegará la música de los 90 y 2000 en el escenario principal con Alexia como cabeza de cartel, la cantante italiana que conquistó el eurodance, pop y R&B de ambas décadas con temas como 'Me and you', 'The summer is crazy', 'Gimme love', 'Number one' o 'Goodbye', según ha informado el Ayuntamiento de Peñíscola en un comunicado.

Además, esta tercera edición contará con las actuaciones de Absolom, Ann Lee, Area, Anneke Van Hoff, Kelly Lorenna, Ku Minerva, Marian Dacal, Eva Martí, Motiv 8, Nathalie Aarts y un nutrido grupo de deejays. De hecho, por el segundo escenario pasarán todos los DJs que actúen en el principal y pincharán música retrospective, los mejores temas de finales de los 90 y principios de los 2000.

Como cada año, no faltará a la cita la mejor representación de deejays procedentes de Valencia, Lleida, Madrid, Tarragona y Barcelona como Javi Boss, Jose Luis 'El nano', Danny A, Josvi, Andrés Milenio, Tonet Marzá, Micky Rubert, Raquel Cardona, Josep Wonder & Manel, Vicente Añó y muchos más.

Tras los éxitos cosechados desde 2022, el Peñíscola Remember Festival es ya un evento consolidado de la agenda provincial y autonómica anual. Amantes del remember de Cataluña, País Vasco, Madrid, Aragón, Castilla-La Mancha y de las tres provincias valencianas ya han adquirido sus entradas para asistir al PRF 2024 y la organización ha anunciado que la venta no deja de crecer, superando ya la mitad del aforo total y a 100 entradas de agotar el front stage.

La dirección del Festival apuesta "firmemente" por la calidad del festival y ha anunciado que, además de doblar el número de días y de escenarios, también destinará el doble de efectivos para conseguir una mejor atención y desarrollo de la cita. Sin aumentar el aforo máximo, que se limita a 5.000 personas, el Peñíscola Remember Festival duplicará los metros cuadrados de barras de bebidas con respecto al año pasado, así como también el espacio de la zona VIP, que contará con sombra natural.

Dando respuesta a las peticiones de asistentes en anteriores ediciones, el PRF 2024 también verá mejorado el sistema de sonido en todo el recinto y la iluminación de los escenarios. Aunque hay algunas sorpresas que no se pueden desvelar, la dirección del Peñíscola Remember Festival ha avanzado que esta edición contará con una importante mejora de la animación con un aumento en el número de bailarines, faquires, malabaristas o actores.

"Mejoramos las performances, el sonido y la iluminación para que quien venga no sienta que está en un festival de remember, sino en un espectáculo", han afirmado desde la organización.

RECLAMO TURÍSTICO

El alcalde de Peñíscola, Andrés Martínez, y el concejal de Festivales, Ramón Simó, han coincidido en referirse al PRF como un festival "totalmente asentado, con una gran acogida y que supone un gran reclamo turístico". "En Peñíscola apostamos por festivales de calidad, en los que los asistentes vienen para disfrutar también del destino, de nuestra gastronomía, de nuestra cultura y de nuestras playas", ha subrayado Martínez.

La venta de entradas continuará hasta el mismo día del festival y pueden adquirirse en la web oficial del evento en formato abono para ambos días, solo viernes, solo sábado, VIP Front Stage y VIP Gold. Además, la organización ha impulsado este año las entradas con precio reducido para residentes en Peñíscola, la promoción para grandes grupos y el pack 'Cuidamos al conductor', en el que con la compra de 4 entradas se incluye la quinta.