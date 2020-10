El nuevo presidente de PortCastelló basará su gestión en la economía, la sostenibilidad y el carácter social

CASTELLÓ, 1 Oct. (EUROPA PRESS) - -

El nuevo presidente de la Autoridad Portuaria de Castelló, Rafa Simó, que este jueves ha prometido su cargo, ha asegurado que el Puerto debe ser el lugar "donde trabajar, vivir y convivir", y -según ha dicho- en eso se van a basar los pilares fundamentales de su acción de gobierno: la economía, la sostenibilidad y el carácter social.

Simó ha destacado que PortCastelló en un "puerto de oportunidades" y ha destacado que se encuentre entre los primeros del sistema portuario español. "El puerto de Castellón es el resultado del granito de arena que aportamos todos", ha subrayado el presidente de la Autoridad Portuaria, quien ha apuntado la necesidad de trabajar "juntos de la mano" para que estas instalaciones portuarias "sigan liderando el futuro".

"El puerto ha de seguir potenciando su papel dinamizador de la economía castellonense, y debemos ser un puerto competitivo en un mundo tan global, y para ganar en competitividad hay que seguir invirtiendo", ha apuntado Simó, quien ha añadido que se realizarán las obras contempladas en el plan de inversiones "para ser un puerto más atractivo para todas las empresas y mantener tráficos y ganar nuevos".

Así, se ha referido a algunas de las infraestructuras que acometerá el puerto, como el acceso ferroviario a la dársena sur, la conexión ferroviaria entre dársenas y la estación intermodal, además del acceso viario y la urbanización de la dársena sur.

Para potenciar la competitividad, Rafa Simó ha reclamado al Ayuntamiento "sensibilidad" en la valoración del IBI del Puerto; y ha asegurado que el plan de reconstrucción en el que trabaja el Gobierno central es una "gran oportunidad", y ha confiado en que se incluya al puerto en ese plan "que sirva para adelantar los plazas y liberar recursos para otras inversiones".

SUBIR DE CATEGORÍA

Así mismo, Simó considera que PortCastelló debe subir de categoría dentro de los puertos del Estado, "lo que daría más capacidad de crecimiento y sería un reconocimiento al trabajo bien hecho", ha señalado.

En cuanto a la sostenibilidad, el presidente de la Autoridad Portuaria ha subrayado que uno de sus objetivos "prioritarios" es trabajar con las mejores prácticas medioambientales, y al respecto ha recordado que este viernes el Consejo de Administración aprobará un código de buenas prácticas medioambientales.

Respecto al carácter social con el que imprimirá su gestión, Simó ha apuntado cuatro líneas estretégicas: la mejora urbanística de la conexión Puerto-ciudad, la conversión de la zona de ocio en un dinamizador de la ciudad y el Grao, transparencia y que todos los ciudadanos conozcan y reconozcan como propio el Puerto. Finalmente, Simo, que ha asegurado que dará todo lo que tiene para hacer crecer el Puerto, ha subrayado que la "sensibilidad" hacia el mundo de la pesca impregnará su gestión.

Por su parte, el expresidente de la Autoridad Portuaria de Castellón y actual presidente de Puertos del Estado, Francisco Toledo, ha mostrado su "orgullo" de que el Puerto de Castellón haya crecido el doble que la media española durante cuatro años y ha calificado la solidez financiera de PortCastelló de "envidiable".

Toledo, que ha asegurado a Simó que contará con el apoyo de Puertos del Estado en todos los proyectos, ha indicado que la "gran dosis de sentido común, capacidad de gestión, cercanía y espíritu de consenso" convertirán a Rafa Simó en un "gran presidente".

Ha recordado que este miércoles Puertos del Estado aprobó el plan de inversiones de PortCastelló hasta 2024, que asciende a 98 millones de euros, y ,además, -ha destacado- habrá alrededor de 140 millones para el acceso ferroviario sur, "por lo que Castellón contará con un importante revulsivo para recuperar la economía y el empleo".

Finalmente ha resaltado la necesidad del plan de recuperación que está elaborando el Gobierno "porque toda ayuda es poca para superar los tiempos difíciles sin dejar a nadie atrás", y ha recordado que en los próximos meses se aprobará el marco estratégico que definirá los puertos que se quiere en 2030.

"NADA VA A SER FÁCIL"

Por su lado, el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha asegurado que se está en un momento de "extraordinaria complejidad, en el que nada va a ser fácil". "No serán tiempos fáciles, estamos con una caída del PIB, con miles de personas afectadas por ERTEs y con muchas empresas con grandísimas dificultades", por lo que "no vamos a salir de esta situación si no ponemos el máximo talento y si no somos conscientes de aportar todo aquello de nosotros mismos", ha dicho.

Por eso, Puig ha indicado que en la actual situación, "es muy importante el papel de lo público en la revitalización de la economía, y es el momento en que el Estado debe tirar hacia adelante para que todos los sectores económicos puedan salir". Así mismo, ha destacado la "importancia" de la respuesta europea, "que ha garantizado que ningún país se quede atrás".

Además, el jefe del Consell ha señalado que "ahora más que nunca" la cohesión social es también "un activo económico", por eso -ha dicho- "de esta crisis hay que salir unidos". "Con energía y determinación afrontaremos el futuro, y la Comunitat Valenciana tiene un grave problema que se llama pandemia, y hasta que nos venzamos la pandemia, no podremos tener una reactivación sólida y contundente de la economía", ha dicho Puig, quien ha apuntado la necesidad de que la unidad prevalezca sobre la confrontación.