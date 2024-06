Núñez responde a Bernabé sobre la criminalidad: "Por ejercer nuestras competencias no se nos puede considerar racistas"

VALENCIA, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Justicia e Interior, Elisa Núñez, cree que las críticas de la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, respecto a los datos de criminalidad son "una excusa más para dejar patente que está haciendo dejación de funciones", al tiempo que ha asegurado que desde su departamento lo que quieren "es dar solución a los problemas". "Por ejercer nuestras competencias y desarrollar nuestro trabajo no se nos puede considerar racistas", ha lamentado.

Núñez se ha expresado en estos términos, en declaraciones a los medios tras reunirse con el sindicato Tu Abandono Me Puede Matar, después de que la delegada del Gobierno haya criticado "el espectáculo" que a su juicio dio el secretario autonómico de Seguridad y Emergencias, Javier Montero, en la reunión del Observatorio de Seguridad al aportar datos de criminalidad "sesgados" que "solo llevan a una palabra, que es lo más parecido al racismo".

En respuesta, la consellera ha reprochado que la Delegación del Gobierno "no quiere colaborar con la Consellería de Justicia e Interior y lo que pretende es desviar la atención para tapar otros temas", como la Ley de la amnistía, el posible regreso a España del expresidente de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, o la financiación singular de dicha autonomía.

Además, ha criticado que la Delegación diga "que tenemos el 100% de los efectivos de fuerzas y cuerpos del estado en la comunidad, pero ayer mismo tuvimos conocimiento de que en la provincia de Castellón faltan 66 agentes de Guardia Civil".

Núñez ha lamentado que Bernabé "calificó la reunión de un órgano dependiente de la Conselleria que se encuentra regulado en la ley 17-2017, como es el Observatorio de Seguridad, como un espectáculo racista" y acusase de racista a su Conselleria por "intentar dar solución a problemas absolutamente reales" y solicitar la colaboración del Gobierno.

La consellera ha insistido en que "la inmigración ilegal es uno de los riesgos para nuestra seguridad nacional" según el informe de Seguridad Nacional "emitido por un departamento que pertenece o que depende al Gabinete de la Presidencia, en colaboración con los 22 ministerios y con el Centro Nacional de Inteligencia"., y que dicho informe señaló ya en el mes de marzo que la inmigración ilegal es uno de los riesgos para nuestra seguridad nacional.

"Simplemente estamos poniendo sobre la mesa unos problemas que no nos hemos inventado nosotros. Estamos hablando de balances de criminalidad que han sido publicados en la página web del Ministerio del Interior con el visto bueno del ministro Marlaska, con lo cual yo no me he inventado los datos, ni mi equipo se ha inventado los datos, ni el gobierno valenciano se ha inventado los datos", ha subrayado.

Núñez ha reprochado que se les llame "racistas por pedir la colaboración al Gobierno central, tal y como establece el artículo 2 bis de la Ley Orgánica de Derechos y Libertades de los Extranjeros en España, que señala que se pedirá desde las comunidades autónomas al gobierno central la colaboración necesaria para luchar contra la inmigración ilegal y contra las mafias de tráfico de personas".

"Se nos ha llamado racistas por pedir colaboración a la delegación de gobierno para evitar que 33 vidas cada día se pierdan en el mar por intentar acceder a nuestras costas de manera ilegal, víctimas de las mafias de personas", ha añadido.

En opinión de Elisa Núñez, desde el Ejecutivo central "siguen mirando hacia otro lado". "A nosotros no nos van a callar ni vamos a dejar de trabajar por la seguridad de todos nuestros ciudadanos y, además, por todas aquellas necesidades que nos reclamen los ciudadanos", ha asegurado.

Las palabras de Bernabé, ha concluido la titular de Interior, tienen "connotaciones absolutamente políticas" y "lo que pretenden es en estos momentos levantar mucho revuelo y tapar otras cosas que no quieren sacar por encima".