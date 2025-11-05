El obispo Munilla cree que la Oficina de la Maternidad de Alicante "rescata vidas"

ALICANTE, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El obispo de Orihuela-Alicante, José Ignacio Munilla, considera que la denominada Oficina de Atención a la Maternidad del Ayuntamiento de Alicante, impulsada por PP y Vox y que los grupos de izquierdas del consistorio han tildado de "antiaborto", practica "rescates de vidas".

Así lo ha recalcado este miércoles en declaraciones a los medios de comunicación durante la presentación de un informe de libertad religiosa en la sede del Obispado en la capital alicantina, donde ha hecho hincapié en que "solamente una vida humana merece un esfuerzo muy grande".

El prelado ha señalado que desconoce los datos de las atenciones que se han practicado en este servicio municipal, tras lo que ha subrayado: "Cada vida humana tiene una dignidad que merece la pena que luchemos plenamente por ella".

"Me parece que es una incongruencia que pongamos más medios para facilitar el acabar con las vidas humanas que para intentar ayudar a sacarlas adelante en situaciones de riesgo. Es lo que opino", ha concluido.