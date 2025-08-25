Las obras de asfaltado del tramo final de la Rambla de Alicante durarán un mes sin necesidad de cortar el tráfico

ALICANTE, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las obras de asfaltado del tramo final de la Rambla en la ciudad de Alicante han comenzado este lunes y se prolongarán durante un mes sin necesidad de cortar al tráfico esta arteria de la ciudad. Los trabajos los lleva a cabo la Concejalía de Infraestructuras del Ayuntamiento en coordinación con el área de Tráfico y se irán ejecutando por fases.

Las mejoras en el firme de la calzada se llevarán a cabo en el tramo de la Rambla comprendido entre la calle Duque de Zaragoza y la avenida de Alfonso el Sabio, incluyendo la entrada al aparcamiento de San Cristóbal, "al que se podrá acceder con normalidad", según ha informado el consistorio en un comunicado.

La concejala de Infraestructuras, Cristina García, ha explicado que "son unas obras necesarias que van a arreglar y reforzar la calzada del tramo final de la Rambla donde se habían producido desperfectos debido al elevado tránsito de vehículos".

"Estamos acometiendo reparaciones y mantenimiento de las calzadas por toda la ciudad de las que iremos informando porque nuestro objetivo es mantener en buen estado de la red viaria y la seguridad vial", ha aseverado la edil.

Durante el desarrollo de estas obras, tanto el transporte público como los vehículos privados compartirán un carril de circulación mientras que en el otro se efectuarán los trabajos, que disponen de la señalización e indicaciones oportunas. Así, se intenta que estas actuaciones afecten "lo menos posible" al tráfico rodado. El horario de los trabajos es de 07.00 a 18.00 horas.