CASTELLÓ 22 Dic. (EUROPA PRESS) - -

El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, ha anunciado este lunes que las obras del nuevo Hospital General de Castellón empezarán en el primer trimestre de 2027, mientras que ha subrayado que la ampliación de Urgencias del actual centro hospitalario podrá ponerse en marcha antes del verano de 2026.

Gómez ha realizado estas declaraciones ante los medios durante la visita que ha realizado a la Dirección Territorial de la Conselleria en Castellón de la Plana.

Respecto a las obras de Urgencias, ha señalado que ya están cubierto prácticamente del 80 por cien de las fases de la ampliación de urgencias, que -ha recordado- constan de 3.200 metros cuadrados y tiene una dotación presupuestaria de casi 15 millones de euros.

Con respecto a la edificación del nuevo Hospital General, el titular de Sanidad ha manifestado que siguen los trámites, y ha recordado que ya se ha adjudicado la dirección de obra y la redacción del proyecto, y que el procedimiento está en la fase final de expropiación de la última parcela.

Por otra parte, el Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón ha invertido un total de 624.000 euros en la renovación del equipo de litotricia, un equipo que incorpora diversos avances que van a permitir mejorar la eficacia del tratamiento de los cálculos urinarios y el confort de los pacientes.

El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, ha presidido este lunes el Consejo de Gobierno del Consorcio, donde se han abordado, entre otros temas, la compra de este equipo y la creación de nuevas plazas para optimizar la plantilla del centro.

NUEVA UNIDAD DE LITOTRICIA

La nueva unidad de litotricia, que reemplaza a la anterior, permite cubrir un campo de visión mayor al incorporar una cámara integrada en el cabezal de tratamiento, con lo que se garantiza la correcta transmisión de las ondas de choque mediante la monitorización de la intervención en tiempo real.

Con este equipamiento se sigue desde el exterior la fragmentación del cálculo mediante control radiológico o ecográfico. Así se posibilita el reajuste inmediato de la posición del paciente y se mantiene el cálculo en la línea de transmisión de la onda de choque, lo que garantiza la mínima exposición del paciente a la radiación.

La inversión incluye tanto la adquisición del nuevo equipo como las obras de acondicionamiento de las dependencias que se están ultimando estos días. Próximamente comenzará la formación del personal y, según lo previsto, dentro de un mes ya podría estar operativa la máquina.

La litotricia es una técnica no invasiva que en la provincia de Castellón únicamente desarrolla el servicio de Urología del Provincial, que consiste en la generación de una energía en forma de ondas de choque que, extracorpóreamente, se emplea para la fragmentación de los cálculos o piedras de la vía urinaria que son las causantes de los cólicos nefríticos o renales.

Así, el equipo rompe en fragmentos estos cálculos con lo que se facilita su expulsión a través de la orina. Este procedimiento se realiza de forma ambulatoria, sin necesidad de ingreso. Las litiasis son frecuentes en el entorno y suponen hasta un 10 por ciento de las urgencias hospitalarias. El servicio de Urología del Hospital Provincial trata cada año a 256 nuevos pacientes con este procedimiento.

MODIFICACIÓN DEL LA RPT

El Consejo ha aprobado, además, una modificación de su relación de Puestos de Trabajo (RPT) que responde a la necesidad de reestructurar y optimizar la plantilla con la creación de 13 nuevos puestos que van a suponer una mejora de la calidad y eficiencia en la atención sanitaria y un ajuste a las nuevas demandas tecnológicas y operativas, según ha informado la Conselleria de Sanidad en un comunicado.

Esta modificación atiende a la necesidad de reestructurar y optimizar la plantilla tras un análisis de los recursos actuales.

Así, se ha aprobado la creación de 5 puestos de técnicos especialistas en Radioterapia, 2 puestos de técnicos especialistas en imagen para Diagnóstico y Medicina Nuclear, un puesto de TCAE, un puesto de técnico especialista en Documentación Sanitaria, 2 puestos de personal auxiliar administrativo y, por último, uno de dietista-nutricionista.

Por otro lado, el conseller ha precisado que también se han aprobado los presupuestos, se han valorado los informes de gestión económica y de asistencia. "Además de que se han abordado nuevas estrategias para el funcionamiento del próximo ejercicio, siguiendo los resultados del actual que son muy positivos tanto desde el punto de vista asistencial como de la reducción de la demora en consultas externas", ha destacado.

El conseller ha visitado también la sede de la Dirección Territorial de la Conselleria de Sanidad en Castellón, junto a la nueva titular Eva Suárez.

DINAMIZACIÓN DE PROYECTOS

Marciano Gómez ha señalado que la nueva directora territorial tiene la labor de "dinamizar proyectos tan importantes para la provincia de Castellón como las obras del nuevo Hospital General, el Hospital Provincial, el plan funcional del Hospital La Plana de Vila-real, el nuevo edificio para Salud Mental en el Hospital de Vinaròs y el impulso de diversos centros de salud".

Preguntado por la carta a los Reyes Magos en Castellón, Gómez ha resaltado que la carta a los Reyes Magos la tiene la provincia desde que llegó el PP, "porque con el Botànic siempre había carbón". "Nosotro estamos cumpliendo con todo lo que estamos diciendo, como el nuevo Hospital General que era solamente una maqueta", ha concluido.