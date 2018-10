Oltra dice que se estudiará si los Premios Taurinos de la Comunitat se adecuan a las políticas del Botànic

Publicado 16/02/2018 14:18:04 CET

VALÈNCIA, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, ha avanzado este viernes que se va a estudiar si la orden que permite la concesión de los Premios Taurinos de la Comunitat Valenciana 'Va de bous' se adecua al pacto del Botànic y a las políticas que propugna, pero "de momento es una orden que está vigente".

Al ser preguntada al respecto en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, Oltra ha explicado que "no se ha recuperado nada, porque la orden por la que se crean está vigente" desde 2014 y ahora la competencia de convocarlos es de la Agencia de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, que depende de Presidencia, en tanto no se derogue. "Nos guste o no nos guste", ha agregado.

Personalmente, ha subrayado que ella es desde hace muchos años miembro de la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas y los toros le "encantan" pero "en la pradera" y "que no se les moleste".

El pasado lunes el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) publicaba la resolución con el resultado del II Premio Taurino de la Comunitat Valenciana 'Va de Bous', concedido en la categoría de espectáculos taurinos en plaza de toros a José Luis Benlloch Rausell y en la categoría de festejos taurinos tradicionales (bous al carrer) a Vicente Peris Maximino y a la Entrada de Toros y Caballos de Segorbe.

El texto señala que los Premios Taurinos de la Comunitat Valenciana tienen "carácter honorífico y consistirán en la entrega de una escultura a modo de trofeo".