Oltra traslada a Les Corts un posible cambio de las cuentas de À Punt: "Si mejoran el proyecto, viva la madre superiora"

VALÈNCIA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Consell, Mónica Oltra, ha trasladado este viernes la responsabilidad a Les Corts de llevar a cabo un aumento del presupuesto para la radiotelevisión pública valenciana ya que ha recalcado que, desde "siempre" el Botànic ha querido que las cuestiones relacionadas con los medios públicos queden residenciadas en la cámara autonómica, si bien ha dicho que no se opondrán al enunciado de que en el parlamento se mejoren esas cuentas. "Si mejoran el proyecto, viva la madre superiora", ha zanjado.

Oltra se ha pronunciado en estos términos en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell al ser preguntada por las críticas del sector audiovisual de la Comunitat Valenciana a las cuentas y de la petición de la propia cadena, que no puede deducirse el IVA.

Al respecto, Oltra ha defendido que el Consell "siempre ha mantenido la postura de que los temas de la televisión y la radio públicas se deben residenciar en Les Corts Valencianes" y ha recordado que la iniciativa legislativa no la ejerció el Gobierno valenciano ni la ley de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació partió de un proyecto de ley sino de una proposición legislativa en la cámara.

No obstante, ha subrayado que el Consell aprobó un proyecto de presupuesto que ahora "tiene todo un itinerario parlamentario". "Una cosa es el proyecto, y otra cosa es el resultado final, que tiene que pasar el trámite parlamentario y ahí se debe residenciar cualquier mejora o cambio que se deba hacer", ha manifestado Oltra.

La portavoz ha admitido que el sector audiovisual es "importantísimo" pero ha insistido en que "siempre" ha sido "muy escrupulosa" en esta cuestión "teniendo en cuenta de dónde veníamos y con la vocación de que las televisiones tienen que ser públicas y no gubernamentales".

En todo caso, ante la pregunta de si el Gobierno valenciano sería partidario de que en el trámite parlamentario se pudieran mejorar las cuentas para no perjudicar a la propia cadena y al sector, ha dicho que no se oponen a ese enunciado. "El Consell siempre ha sido escrupuloso con la separación de poderes y nos hemos de guardar y no interferir en lo que deben hacer Les Corts", ha dicho, pero señala que no se opondrían a ese enunciado.

"¿Cómo vamos a oponernos a que sea mejor? Si mejoran el proyecto del Gobierno, pues viva la madre superiora", ha concluido, y ha reiterado el "respeto absoluto" a lo que haga el parlamento autonómico.