El Olympia estrena en España 'Nuda', un "sueño surrealista y extraordinario" con teatro acrobático

El montaje está firmado por el artista suizo Daniele Finzi Pasca, creador para el Circo del Sol y de aperturas olímpicas

VALÈNCIA, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Olympia de València estrena por primera vez en España 'Nuda', un espectáculo de teatro acrobático, "realismo fantástico" y "totalmente surrealista" que explora las contradicciones del amor "utilizando todas las técnicas escénicas posibles", para componer un lenguaje propio que "se parece mucho a los sueños".

El artista suizo Daniele Finzi Pasca, productor multipremiado en todo el mundo y creador de espectáculos como 'Luzia' y' Corteo' de El Circo del Sol o las ceremonias inaugurales de los Juegos Olímpicos de Turín (2006) y Sochi (2014), se inspira en su obra homónima 'Nuda' para crear una propuesta "totalmente surrealista", una cualidad que es "la marca de fábrica de la compañía", ha explicado este jueves en la presentación en el Olympia del montaje, acompañado de las actrices Melissa Vettore y Beatriz Sayad.

Es la primera vez que esta obra de Finzi Pasca se representa en España y en español, así como la primera visita del artista a València. 'Nuda' estará en el Olympia del 7 al 16 de abril antes de viajar a Madrid para inaugurar el I Festival Internacional de Artes Escénicas.

La nueva propuesta de la Compañía Finzi Pasca llega a València tras triunfar en los teatros de Italia con su espectáculo acrobático y teatral, un sistema de vuelo innovador y juegos de luces interactivos que se entrelazan con la narración, en una mágica armonía entre teatro y danza aérea.

"Contamos historias de teatro utilizando todas las técnicas posibles: acrobacia, canto, música y cualquier cosa que pueda ayudar a los actores en el escenario", ha explicado el creador. El equipo de Finzi Pasca se define a sí mismo como un grupo de "intérpretes" y "sobre todo creadores": "Somos gente de teatro con una preparación física" y "utilizamos técnicas hermanas de lo acrobático", hay intérpretes con una "base muy fuerte de danza" y el resultado es "la fusión de muchos lenguajes para llegar a algo en lo que no se adivinan bien los límites".

"ENTENDER QUE NO HAY QUE ENTENDER"

La trama de 'Nuda' es la de dos gemelas que crecieron juntas en una excéntrica familia, aunque la historia "se parece mucho a los sueños, a la psique, que no son totalmente comprensibles". Así, puede que el espectador "en los primeros minutos tenga la sensación de no entender nada" y "después entiende que no tiene que entender".

Añade Beatriz Sayad que "las historias de la vida o la familia no son necesariamente lineales cuando uno las recuerda", por lo que en 'Nuda' "no hay que entender cronológicamente lo que sucedió y, como en un sueño, aparecen cosas que realmente no sucedieron". Sayad admite que "es muy difícil luchar contra la soberanía de la palabra", pero defiende que las historias "se cuentan también con imágenes y música". Bajo ese prisma, 'Nuda es "un espectáculo contado por muchas capas de posibilidades narrativas".

Melissa Vettore ha precisado que en este relato se exploran las contradicciones del amor, "lo bello de las relaciones y sus dificultades", en una "historia muy particular" de "realismo fantástico". Su intención, ha destacado, es que el espectador, "más que decir 'comprendí todo lo que pasó', piense 'me tocó'". "Estamos contentos de que haya misterio", ha asegurado.

"Si uno en un sueño hace cosas extraordinarias, nosotros en el escenario intentamos hacer lo mismo. Podemos llegar a ciertos puntos porque los intérpretes son capaces de hacer cosas extraordinarias", ha avanzado Vettore.

Daniele Finzi Pasca resalta que la acrobacia "es el lenguaje más antiguo" y asegura que "no necesita el espacio del circo". Su compañía "continúa con sus bases fundamentales". "Cuando un niño se levanta por primera vez es un gesto acrobático", ha sostenido.