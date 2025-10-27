ONG de cooperación internacional piden políticas "contundentes" de prevención ante desastres climáticos como la dana

VALÈNCIA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Coordinadora Valenciana de ONGD --compuesta por 105 organizaciones de cooperación internacional-- reivindica "la necesidad de que las administraciones públicas valencianas pongan en marcha políticas de prevención y mitigación eficaces, capaces de responder a futuros desastres climáticos".

A punto de cumplirse un año del paso de la dana por la Comunitat Valenciana, el colectivo recuerda que, según AdapteCCa, la plataforma sobre adaptación al cambio climático en España, esta autonomía está ubicada en un área geográfica vulnerable a los efectos del cambio climático y son crecientes los desafíos que enfrenta en este sentido, como el aumento de las temperaturas o del riesgo de olas de calor e inundaciones.

Como apunta el presidente de la Coordinadora Valenciana de ONGD, Enrique Asensi, "frente al negacionismo que desgraciadamente seguimos viendo en muchos representantes políticos, es imprescindible adoptar medidas contundentes para hacer frente a la emergencia climática que está en el origen de la dana, los incendios más agresivos y otros fenómenos que están afectando -y afectarán aún más en el futuro-, a la Comunitat Valenciana, una de las regiones más expuestas a las catástrofes naturales derivadas del cambio climático".

Además, las ONG de cooperación y acción humanitaria destacan la importancia de que el diseño de toda política o respuesta frente a emergencias en el territorio valenciano cuente con la participación de personas y entidades expertas en catástrofes, desastres y conflictos internacionales.

"Las organizaciones sociales valencianas tenemos personal con extensa experiencia en emergencias humanitarias en países empobrecidos o con estructuras administrativas débiles; de hecho, gran parte de dicho personal se movilizó rápidamente durante las primeras semanas tras la DANA para poner sus conocimientos al servicio de las personas y municipios afectados. Es una pena que, en muchas ocasiones, no se piense en las ONG de cooperación internacional como un aliado clave, por su especialización, en la respuesta a emergencias en nuestro territorio, cuando tenemos mucho que aportar", señala Asensi.

En este sentido, desde el inicio de la catástrofe, la Coordinadora Valenciana de ONGD puso a disposición de todas las administraciones las capacidades y recursos del sector, en una respuesta en la que desde el primer momento se reclamó, sin éxito, coordinación y participación de todas las entidades sociales, servicios públicos y responsables políticos implicados, para que esta fuera lo más efectiva posible y evitar el sufrimiento prolongado de la población afectada.

También se realizaron aportaciones al Plan de Reconstrucción de la Generalitat Valenciana, sobre cuya implementación existe cierta preocupación desde el sector. Como indica Asensi, "el Plan debe dotarse de los recursos necesarios para lograr los ambiciosos objetivos que incluye, al tiempo que no debe olvidar que el bienestar emocional, físico y social de las personas afectadas, especialmente aquellas que ya estaban en situación de exclusión, debe situarse en el centro de todo el proceso".

"FALTA DE RECURSOS PÚBLICOS"

En el contexto actual de la reconstrucción, son una veintena las organizaciones sociales que continúan en las zonas afectadas atendiendo a la reactivación de pequeños negocios, como panaderías y comercios locales; la inserción sociolaboral, especialmente de personas jóvenes; la atención a la salud mental, una necesidad que continúa latente, especialmente en fechas próximas al aniversario o frente a las últimas alertas vividas en la zona con episodios de intensas lluvias-; el acompañamiento a personas migrantes en procesos de regularización; la rehabilitación de espacios de encuentro, como los de asociaciones que perdieron sus sedes, y hogares; la prevención frente a futuros desastres, con la formación de brigadas municipales, y el mantenimiento de espacios lúdicos para niños, niñas y adolescentes, como ludotecas itinerantes.

"Las ONGD seguimos presentes en las zonas afectadas por la dana, destinando tanto los fondos recaudados como nuestros propios recursos a atender a las personas damnificadas. A día de hoy, la ayuda prevista por la Generalitat Valenciana para mantener estas actuaciones desde el sector aún no ha sido aprobada, aunque confiamos en que su llegada contribuirá a sostener el trabajo en la fase de reconstrucción. Hubiera sido deseable contar con ese apoyo también durante la fase de emergencia, cuando la respuesta inmediata era fundamental", explica Enrique Asensi, presidente de la Coordinadora Valenciana de ONGD.

En los meses posteriores a la dana, 50 ONG de cooperación internacional y acción humanitaria, nacionales e internacionales, se movilizaron en el que ha sido su mayor despliegue humanitario de la historia en España.

Según la Asociación Española de Fundraising, se recaudaron más de 150 millones de euros que fueron íntegramente destinados a responder a las necesidades cambiantes de las poblaciones afectadas, y se atendió a más de 322.000 personas, centrando especialmente los esfuerzos en aquellas con más dificultades para recuperar sus vidas.

Durante los primeros seis meses, las actuaciones se focalizaron en ayudas directas a las personas afectadas, ayuda a la infancia, atención psicosocial, reparto de comida y enseres de primera necesidad, acogida para las personas que perdieron sus hogares, apoyo a pequeños negocios y atención a las necesidades sanitarias, como la recuperación de las farmacias y centros de salud, o el reparto controlado de medicamentos.