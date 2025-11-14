Las ONGD lamentan que la Comunitat Valenciana "solo destina en 2025 un 0,2% de su presupuesto a ayuda al desarrollo"

VALÈNCIA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Coordinadora Valenciana de ONGD lamenta que la Comunitat Valenciana "apenas ha destinado en 2025 un 0,2% de sus presupuestos a Ayuda Oficial al Desarrollo".

Además, por primera vez en 10 años, la Generalitat Valenciana ha realizado "un recorte del 5% en sus políticas de cooperación, esto son, 3,6 millones de euros que se han dejado de invertir en apoyar a las personas que viven en crisis permanentes de pobreza, conflictos y catástrofes". Este también ha sido el año en que el Ayuntamiento de Alicante y la Diputación de Castellón "eliminaron por completo la inversión en cooperación".

Así lo han denunciado las entidades que integran la coordinadora

al hilo de los datos que recoge el informe de la Red de Coordinadoras Autonómicas de Organizaciones para el Desarrollo, presentado este viernes en el Parlamento de Andalucía.

El documento refleja que, de media, cada valenciano y valenciana aportó 12,72 euros al año en ayuda al desarrollo, "apenas el equivalente a un menú del día económico" enfatizan.

"Pese a encontrarnos en un contexto de recrudecimiento de los conflictos, los desplazamientos y las desigualdades, la inversión en cooperación internacional se ha visto mermada y, además, en estos últimos días vemos con tristeza y preocupación cómo las medidas que cuestionan el respeto a los derechos básicos de las personas se encuentran entre las exigencias para apoyar la investidura de un nuevo presidente de la Generalitat Valenciana", alertan.

Las 105 organizaciones que integramos la Coordinadora Valenciana de ONGD apelan "a ese Partido Popular que siempre ha estado comprometido con la solidaridad" e instan a sus mandos y los miembros del gobierno valenciano a "reafirmar y defender su compromiso por la cooperación, impulsando políticas que refuercen los derechos humanos frente a discursos extremistas cargados de racismo y mensajes que cuestionan las políticas de lucha contra la emergencia climática que tan duramente castigó a la Comunitat Valenciana hace un año", señala Lourdes Mirón, vicepresidenta de la Coordinadora Valenciana de ONGD.

Asimismo, el informe destaca que, a pesar de los esfuerzos de varias comunidades, en 2025 la media autonómica de los fondos destinados a cooperación sitúa en el 0,12% los presupuestos autonómicos, "muy alejado del 0,7%, una meta fijada desde hace décadas por la comunidad internacional, refrendada en el Compromiso de Sevilla, resultado de la IV Conferencia Internacional para el Desarrollo, y asumida por la Ley española de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global".

También es un compromiso reconocido por la Ley autonómica valenciana de Cooperación y Desarrollo Sostenible y fue recogido en los Acuerdos autonómico y locales firmados como compromiso electoral por las principales fuerzas políticas valencianas en 2023, incluyendo al Partido Popular.

POLÍTICA "ESTANCADA"

Según los datos de la Red, los porcentajes más bajos corresponden a la Región de Murcia, (0,01%), Comunidad de Madrid y Aragón (ambas con 0,02%). Pero incluso Euskadi, primera en este listado, se sitúa en el 0,35% y por tanto en la mitad del compromiso asumido por la cooperación descentralizada. Si dividimos el presupuesto destinado a cooperación por parte de los gobiernos autonómicos por habitante nos queda una media de 8,5 euros por persona cada año. En términos absolutos, la suma de los presupuestos autonómicos en cooperación alcanzó en 2025 los 334,4 millones.

"Resulta desolador comprobar cómo el porcentaje de Ayuda Oficial al Desarrollo se mantiene en valores similares desde hace cinco años. Si consideramos la inflación de los últimos años, podemos afirmar que la ayuda en términos reales por parte de las Comunidades se encuentra estancada desde hace casi una década", lamenta Lourdes Mirón. Una tendencia que contrasta con la opinión pública española, que apoya de forma mayoritaria incrementar este tipo de políticas públicas según los datos del CIS de 2024.

Este Informe de la Red de Coordinadoras Autonómicas aplaude el crecimiento de la ayuda en términos absolutos, y reconoce los avances en Catalunya o Euskadi, mientras que señala los "recortes" en Comunitat Valenciana y Andalucía, o las prórrogas de los presupuestos en Extremadura o Aragón, donde ya se produjo una disminución en las partidas en 2024.

Ante esta situación, desde la Red de Coordinadoras Autonómicas, su portavoz Irene Molero reclama "tomar ejemplo de aquellos gobiernos locales y autonómicos que invierten en cooperación y, de forma conjunta, dar un paso adelante en un momento crucial para el planeta, debido a la intensificación de los conflictos y el retroceso que han protagonizado donantes históricos. Las políticas de cooperación son catalizadoras de la paz, el cuidado de las personas y el planeta, y la defensa de los derechos humanos".