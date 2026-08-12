ONGD valencianas piden más apoyo internacional para la recuperación tras el terremoto de Colombia

Voluntarios ayudan en la cooperación internacional tras el terremoto de Colombia - Pedro Portal / Zuma Press / Europa Press / Contact

VALÈNCIA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Coordinadora Valenciana de ONGD expresa su solidaridad con las personas directamente afectadas por el terremoto de Colombia y con la comunidad colombiana que vive en la Comunitat y defiende que "resulta clave articular un apoyo internacional que sea complementario a las capacidades locales, tanto para atender las necesidades inmediatas como para acompañar los procesos de recuperación a medio y largo plazo".

En un comunicado, el presidente de la organización, Enrique Asensi, subraya que "la ayuda inmediata es crucial para salvar vidas" y que, por eso, las ONGD españolas que trabajan en Colombia, en colaboración con sus socias locales, ya están movilizando recursos para atender las necesidades más urgentes.

Más de una decena de ONG de cooperación y ayuda humanitaria, tanto valencianas como nacionales e internacionales, han comenzado a desplegar sus planes de emergencia humanitaria para responder a las consecuencias del seísmo, catalogado como el más fuerte de la última década en el país.

En este punto crítico, las entidades realizan evaluaciones rápidas de daños y necesidades, en estrecha coordinación con las instituciones locales y otros actores humanitarios para apoyar en las labores de rescate y asegurar que la asistencia inicial llegue de forma rápida y eficaz a las comunidades que más lo necesitan.

Según expone la Coordinadora, las personas afectadas requieren apoyo principalmente en alojamiento, agua potable, alimentación, protección y atención integral en salud, incluida la atención física y psicosocial. Estas necesidades se extienden a los distintos territorios afectados, con especial atención a las familias evacuadas o que han perdido sus viviendas, así como a menores y mujeres. También será necesario mantener la capacidad de respuesta ante posibles nuevas afectaciones y garantizar el acceso a servicios esenciales mientras avanzan las labores de recuperación.

Para sostener e intensificar toda esta operativa, se han activado fondos de emergencia y campañas de recaudación que permiten, entre otras cosas, adquirir suministros directamente en los mercados locales para agilizar la entrega.

Estas son las organizaciones activas: Acción contra el Hambre, Acnur, ActionAid-Alianza por la Solidaridad, Assemblea de Cooperació per la Pau-País Valencià, Ayuda en Acción, Cruz Roja, Farmamundi, Médicos del Mundo, Oxfam Intermón, Paz y Desarrollo, Save the Children, Unicef.

El terremoto de magnitud 7,4 en la escala de Richter registrado el pasado lunes en el municipio de San José del Palmar, en el noroeste de Colombia, ha dejado por el momento 181 muertos y 2.595 heridos, según el balance ofrecido por el presidente del país, Abelardo De La Espriella.