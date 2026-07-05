Operación verano Renfe: 5,7 millones de plazas y 6.900 circulaciones de trenes con origen y destino Comunitat

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VALÈNCIA 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

Renfe ha programado para este verano, desde el 1 de julio hasta el 15 de septiembre, un total de 6.900 circulaciones de trenes de Alta Velocidad y Larga Distancia --AVE, Avlo, Alvia, Euromed, Intercity-- con origen y destino Comunitat Valenciana --5.250 para las líneas de Alta Velocidad de la Comunitat y 1.650 para trenes del Corredor Mediterráneo--.

Según ha podido saber Europa Press, la compañía garantiza, así, la movilidad de los ciudadanos durante estas fechas ante el aumento de la demanda por las vacaciones de verano. De esta forma, durante este periodo, 70 trenes AVE circularán al doble de su capacidad habitual.

En total, Renfe ofrece 5,7 millones de plazas en Alta Velocidad, Larga y Media Distancia durante este periodo estival --2,5 millones en las conexiones València-Madrid, Alicante-Madrid, València-Sevilla y Corredor Mediterráneo-- y 3,2 millones de plazas en los trenes de Media Distancia.

Desde la compañía han indicado que los corredores que enlazan la Comunitat Valenciana con Madrid son de los más demandados durante el verano. De esta forma, la línea Alicante-Madrid contará con una oferta global de más de 835.000 plazas en los trenes AVE y Avlo que enlazan ambas capitales. Algunos de estos trenes enlazan también la capital alicantina con Murcia, Albacete, Burgos, León, Valladolid, Zamora y Ourense.

Por su parte, en la línea València-Madrid, que cuenta con trenes AVE y Avlo, la oferta superará el millón de plazas durante este periodo estival. Algunos de estos trenes, conectan directamente la capital valenciana con Valladolid, León, Burgos y Asturias.

Los servicios de Media Distancia (regionales) que conectan la Comunitat Valencia con Cataluña, la Región de Murcia y Castilla-La Mancha contarán con una oferta de 3,2 millones de plazas, han señalado las mismas fuentes.