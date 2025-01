La oposición abandona el pleno del Ayuntamiento de València tras delegar Catalá en Caballero la intervención por la dana

El equipo de gobierno lamenta el "espectáculo bochornoso" de la izquierda y defiende que la alcaldesa ya ha dado explicaciones

VALÈNCIA, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los partidos de la oposición en el Ayuntamiento de València (Compromís y PSPV-PSOE) han abandonado el pleno del consistorio del mes de enero, celebrado este martes, ante la decisión de la alcaldesa, María José Catalá (PP), de delegar en el portavoz del equipo de gobierno, Juan Carlos Caballero, la comparecencia para dar cuenta de la gestión del consistorio tras la dana del pasado 29 de octubre que arrasó gran parte de la provincia y afectó también a varias pedanías de la ciudad.

Compromís y el PSPV habían solicitado conjuntamente la comparecencia de la responsable municipal en el pleno. Sin embargo, cuando ha llegado ese punto, Catalá ha delegado su comparecencia en Juan Carlos Caballero y ha argumentado que el anterior alcalde, Joan Ribó, por ejemplo, "delegaba las comparecencias en concejales". "Y si no que le pregunten a --Giuseppe-- Grezzi", ha afirmado.

En el debate de este punto, desde el PSPV, Borja Sanjuán, ha instado a Catalá a responder y explicar por qué el pasado 29 de octubre "no se cumplió" con el protocolo del Ayuntamiento ante el riesgo de inundaciones, "que marcaba una serie de cosas que se tenían que haber hecho", como activar "una serie de medidas de protección que habrían ayudado a personas a las que no les llegó el aviso" emitido por el 112. "El famoso pitido en el móvil llegó tan tarde en València como en cualquier otra parte (...) y también es cierto que el aviso del Ayuntamiento no llegó nunca", ha lamentado.

Sanjuán ha cuestionado que el consistorio no avisara a la ciudadanía "teniendo toda la información" sobre la dana y ha emplazado a Catalá a "asumir la culpa en primera persona". Además, se ha preguntado cómo es posible que el "primer aviso" lo diera una patrulla de la Guardia Civil a las "ocho y cuarto" de la tarde de aquel 29O.

También ha criticado que, días después de la riada, concretamente el 31 de octubre, "siguiera sin haber ningún punto de atención en ninguna de las pedanías" afectadas por las inundaciones. "Ni se cumplió el protocolo el día 29, ni se estuvo el 30 ni el 31, ni se está a la altura ahora", ha denunciado. Además, ha aprovechado para afear al gobierno municipal que en la comisión del Ayuntamiento sobre la dana no aceptara que compareciera Catalá ni otros "responsables políticos".

"HEMOS VISTO HABLAR HASTA A MAZÓN"

Desde Compromís, Papi Robles ha emplazado a María José Catalá a "dar la cara" a "todas aquellas personas que continúan haciéndose preguntas" como han hecho otros alcaldes de municipios afectados por la dana como Picanya, Paiporta o Chiva y le ha reprochado que siga "escondida". Entre otras cuestiones, ha cuestionado sobre por qué "no se enviaron los refuerzos de Bomberos a las pedanías" pero ha lamentado que esta pregunta no va a tener respuesta. "Hemos visto hablar hasta a Mazón", ha indicado.

Por todo ello, ha acusado a la alcaldesa de València de hacer "tacticismo y cálculo político" con una comisión "bien orquestada" en la que ella no compareció ni dejó hacerlo a vecinos ni profesionales que estuvieron "en primera línea" tras la emergencia.

Robles ha argumentado que la ciudadanía "no entiende" que Catalá esté "completamente desaparecida". "¿Se piensan que la gente se va a callar y olvidar?", ha preguntado la portavoz de Compromís, tras recordar "todo lo que pasó" con el accidente de metro de julio de 2006. "Quien no responde, calla, otorga y acepta la mala gestión y la necesidad de no seguir gobernando esta ciudad", ha zanjado.

"RECUPERAR LA CORDURA INSTITUCIONAL"

Tras el turno de los grupos de la oposición, la alcaldesa ha delegado su intervención en el portavoz municipal, Juan Carlos Caballero. En ese momento, los concejales de Compromís y PSPV se han levantado de sus asientos y han abandonado el hemiciclo municipal en señal de protesta. Seguidamente, Caballero ha reprochado a estas formaciones su "espectáculo bochornoso" y ha apostado por "recuperar la cordura institucional".

"Se van porque no tienen ningún interés en conocer la verdad. Porque su único objetivo no es saber la verdad, no es que la ciudadanía sepa la verdad, no es saber qué pasó, no es saber cuáles son las medidas necesarias para evitar que esto vuelva a pasar. Se van porque no tratan de convencer a esta cámara de que sea un circo más de lo que ellos pretenden para intentar sacar rédito político", ha afeado.

Para el portavoz del equipo de gobierno, los partidos de la oposición han demostrado con esta acción que les da "exactamente igual" lo que València y sus pedanías "han sufrido" con la dana. "No piden comparecencias para arrimar el hombro, ni siquiera para proponer alternativas, solo utilizan la dana como un ariete más para hacer política rastrera y barata. Lo único que les interesa es atacar a este gobierno y a su alcaldesa para tratar de sacar rédito electoral y salir de su irrelevancia política", ha lamentado.

En cualquier caso, Caballero ha defendido que Catalá "ya ha dado cuentas" ante el pleno, ante los medios de comunicación y, "lo más importante, ante los vecinos" de las pedanías, unas poblaciones que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "no ha pisado". "Aquí la izquierda tiene que blindar calles y despachos en la Delegación de Gobierno para que su jefe no pise en la calle y no escuche lo que esta ciudad tiene que decir", ha sostenido.

De hecho, ha acusado al líder del Ejecutivo central de haber "olvidado y abandonado a los valencianos" tras la dana: "Ni ha venido ni ha llamado ni ha invertido en esta ciudad, así que espero que la izquierda se tape sus vergüenzas y sea más coherente". Y ha reivindicado que el equipo de gobierno ha dado "la respuesta más rápida, amplia y coordinada posible" a las inundaciones con "el mismo presupuesto que el Gobierno de España pretende destinar para la limpieza de las playas de toda la provincia". "Hagan cálculos", ha pedido a la oposición.

A LA IZQUIERDA "NO LE INTERESA SABER LA VERDAD"

Finalmente, Caballero ha acusado a Pedro Sánchez de haber "vetado" las comparecencias en la comisión municipal sobre la dana de los técnicos de la Hidrográfica del Júcar (CHJ) o de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), "para evitar que hablaran de las infraestructuras no ejecutadas que podrían haber salvado vidas y minimizado el impacto de la dana".

"La izquierda veta porque no le interesa saber la verdad, solo reescribir un relato electoralista e instrumentalizar el dolor para tratar de ganar votos", ha sostenido.

En esta misma línea, fuentes municipales han defendido que María José Catalá ya habló sobre la gestión de la dana en el pleno del 29 de noviembre y han recalcado que se reunió "prácticamente a diario" con los portavoces de la oposición para "darles información de primera mano" los días posteriores a la emergencia.

RECONSTRUCCIÓN

Por otro lado, en el pleno se ha acordado, con los votos a favor del equipo de gobierno y la abstención de Compromís y PSPV, "mantener y continuar reforzando la atención y la comunicación con los principales agentes sociales y asociaciones vecinales de las pedanías" de la ciudad afectadas por la dana.

Igualmente, se ha acordado seguir y reforzar esa atención "mediante la celebración de nuevas reuniones periódicas para el seguimiento de las necesidades de la población y de las medidas a implementar en el proceso de reconstrucción".