La oposición acusa a Puig de huir de Les Corts a un viaje empresarial a Lisboa mientras declara su hermano ante el juez

El PSPV defiende que esta "supercumbre" estaba organizada antes y Compromís reconoce que "el gobierno debe rendir cuentas"

VALÈNCIA, 17 May. (EUROPA PRESS) -

PP, Cs y Vox han acusado al 'president' de la Generalitat y líder del PSPV, Ximo Puig, de "huir" del control parlamentario por excusar su asistencia al pleno de Les Corts de la próxima semana, cuando tiene programado una misión institucional y empresarial a Lisboa "casualmente" mientras declara su hermano, Francis Puig, ante un juez de València como investigado por un supuesto fraude en ayudas públicas para el fomento del valenciano.

Por contra, entre los grupos del gobierno valenciano, el PSPV ha asegurado que esta "supercumbre" portuguesa lleva meses preparándose y está "plenamente justificada", Compromís ha reconocido que "el gobierno debe rendir cuentas" en el parlamento y que hay margen para "reformular" la sesión de control y UP ha señalado que "forma parte de la agenda del presidente".

Así han valorado los portavoces, en declaraciones antes y después de la junta de síndics, la coincidencia entre el viaje institucional y la citación judicial por ayudas de la Generalitat destinadas a empresas vinculadas a Francis Puig, así como el hecho de que varios consellers -entre ellos los nuevos nombrados este fin de semana- vuelvan a ausentarse en el pleno del 25 y 26 de mayo.

Entre la oposición, Mª José Catalá (PP) lo ha definido como "una huida en toda regla" y ha recordado que Puig ya faltó a la sesión de control tras la renuncia del exportavoz socialista, Manolo Mata, para centrarse en su papel de abogado del presunto cabecilla del caso Azud. "El gobierno valenciano está paralizado y huye de Les Corts", ha denunciado, para advertir que supone "un mal augurio".

De hecho, Catalá ha asegurado que no había vivido "nada igual" como diputada ante la "huida permanente" de los consellers y el 'president'. "Si están agotados, lo mejor que pueden hacer es convocar elecciones, si no que vengan a dar la cara", ha urgido, y ha criticado que no hayan aceptado su propuesta de un pleno extraordinario para que comparezcan los nuevos consellers el próximo lunes.

Como portavoz adjunta de Cs, Merche Ventura ha criticado que Puig "tiene algo que esconder o no quiere responder" y que ya es la tercera vez que no acude a una sesión de control. "Ya están preparando su campaña con estos cambios de cromos y de consellers", ha aseverado, augurando que dará la "sorpresa" de un nuevo adelanto electoral. Su compañera Mamen Peris ha añadido que "no es momento de pedir elecciones anticipadas" y ha exigido al tripartido que "se dejen de peleas y protagonismos internos".

José Mª Llanos (Vox) ha tachado la falta del 'president' de "atentado a la democracia y desprecio a Les Corts" tras una remodelación del Consell que ve como un parche para "alargar la agonía a los valencianos". "No existen las casualidades en política", ha dicho, y ha reiterado que la vicepresidenta y consellera de Igualdad, Mónica Oltra (Compromís), "puede ser imputada en cualquier momento" por presunto encubrimiento a los abusos sexuales de su exmarido a una menor tutelada.

Por contra, la portavoz adjunta del PSPV Carmen Martínez ha rebatido que es la cumbre de Portugal tiene tal "magnitud" que es "absolutamente imprescindible" que Puig no asista a la sesión de control. Ha destacado que asistirán numerosos empresarios y que "se habló incluso antes de la pandemia" y no se ha organizado en "15 o 20 días" cuando se supo la declaración de su hermano.

Papi Robles, síndica de Compromís, ha defendido que "el gobierno debe rendir cuentas en Les Corts", aunque ha remarcado que hay que entender "las agendas" del 'president' y los consellers. Ha abogado así por proponer otra sesión de control o por establecer un pleno adicional en julio como otros años, mientras no ha querido entrar en si es una falta casual o causal porque "el mundo no se mueve en función de las necesidades de Ximo Puig".

Y de UP, Pilar Lima ha sostenido que el viaje a Lisboa forma parte de la agenda y no pueden "juzgar ni valorarlo" y ha asegurado que Puig "siempre ha dado la cara como le corresponde en Les Corts". Además, ha resaltado que en la sesión de control de este jueves preguntará al presidente sobre la corrupción y la figura de los "corruptores".

CONVALIDACIÓN DEL DECRETO DE RENOVABLES

Por otro lado, en el pleno de la próxima semana se votará finalmente la convalidación del decreto de medidas urgentes que aprobó el Consell hace unas semanas para impulsar las energías renovables ante la crisis energética derivada de la guerra de Ucrania, así como la bajada de las tasas autonómicas.

Compromís ha reiterado que votará a favor y que tiene la "firme intención" de pedir que se tramite como proyecto de ley, mientras UP pretende negociarlo con la nueva síndica socialista, Ana Barceló, y el PSPV cree que "es una opción" aunque "sería la primera vez" que se sigue este proceso en una norma aprobada por el pleno del Consell.

El PP, por su parte, ha advertido que votará en contra de la convalidación y también pedirá su tramitación como proyecto de ley, así como que de lo contrario interpondrá un recurso al Tribunal Constitucional.

Al margen de este decreto, los 'populares' preguntarán en el próximo pleno a la vicepresidenta Oltra si "considera que los errores políticos tienen consecuencias políticas, algo que debería sonarle cuando estaba en la oposición", y Cs interpelará al nuevo conseller de Sanidad, Miguel Mínguez, por "la posible reversión a gestión pública del Hospital de Dénia" y a la recién nombrada titular de Universidades, Josefina Bueno, por la política de becas.