Orfe Teatre convierte en Rambleta un clásico dde Eurípides en un thriller escénico sobre sumisión química

VALÈNCIA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La compañía Orfe Teatre estrena en La Rambleta de València los días 26 y 27 de septiembre '¡Evohé!', una obra que reinterpreta en clave contemporánea el mito clásico de 'Las Bacantes' de Eurípides.

Lejos de ser una adaptación literal, el montaje propone un thriller judicial en el que mito, justicia y medios de comunicación se entrecruzan, explican los responsables del centro cultural en un comunicado.

La acción arranca en el despacho de un abogado de oficio, donde cuatro mujeres --Ágave, Dena, Autónoe e Ino-- son acusadas del asesinato del fiscal general del Estado. Entre recuerdos fragmentados y un proceso judicial que se retransmite en directo, la obra explora temas como la sumisión química, la manipulación mediática y los límites de la memoria.

Dividida en tres actos, '¡Evohé!' combina tensión dramática y reflexión social, invitando al espectador a convertirse en jurado popular y decidir el destino de las acusadas.

Bajo la dirección y dramaturgia de Tiago P. Barrachina, la obra cobra vida gracias a un reparto formado por Bruno Tortosa, Cecilia Salas, Alba Navarro, Cris Grau, Laura Luna, Juan Balaguer y Jordi López. Para Orfe Teatre, la obra encarna una de sus señas de identidad: abordar temas que atraviesan el debate social actual desde situaciones concretas.

En lo particular, '¡Evohé!' reconfigura la causa de la "histeria femenina" planteada por Eurípides, respondiendo que las mujeres han sido víctimas de sumisión química, lo que abre interrogantes sobre la responsabilidad penal, los abusos invisibles y las motivaciones políticas detrás del crimen.

En lo general, la pieza dialoga con problemáticas sociales y políticas vigentes, visibilizando los nuevos métodos de violencia y la estrecha relación entre poder judicial y poder político. De este modo, el concepto de "causa" atraviesa la propuesta no solo en su dimensión judicial, sino también como núcleo de reflexión artística y social.

El espectáculo forma parte de la Muestra de Teatro Emergente de La Rambleta y de la Academia de Espectadores, un programa que busca acercar la creación escénica al público desde una mirada crítica y participativa.

En este marco, tras la función del viernes 26 se celebrará un coloquio abierto con la compañía y el público, moderado por uno de los profesores de la Academia.