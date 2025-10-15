Los órganos judiciales valencianos registran 2.276 concursos en el segundo trimestre, un 13,5% más interanual

VALÈNCIA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El número total de concursos presentados en el segundo trimestre de 2025 en los Juzgados de lo Mercantil de la Comunitat Valenciana ha sido de 2.276, una cifra que supone un incremento del 13,5% respecto al mismo trimestre de 2024 y que mantiene, por tanto, la tendencia al alza que comenzó en el cuarto trimestre de 2021.

Los concursos de personas naturales no empresarios fueron los únicos que aumentaron, en concreto un 16,9% respecto al año anterior. Los de personas naturales empresarios mantuvieron los mismos registros, mientras que los de personas jurídicas se redujeron un 11,3% respecto al segundo trimestre de 2024.

Tomando en consideración el número total de concursos presentados, la Comunitat Valenciana, con 2.276, ocupa el tercer lugar del país, solo por detrás de Cataluña, que registró 4.322, y Andalucía, con 3.094 concursos presentados.

Desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica 7/2023, de 27 de julio, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en materia de Juzgados de lo Mercantil, los concursos de personas naturales no empresarios, que se venían conociendo por los juzgados de Primera Instancia y Primera Instancia e Instrucción han pasado a ser competencia de los juzgados de lo mercantil. Por ello se realiza un análisis de estos procedimientos por el tipo de persona afectada y no por el órgano judicial.

Durante el segundo trimestre de 2025, se presentaron en la Comunitat Valenciana 189 concursos de personas jurídicas, un 11,3% menos que en el mismo trimestre de 2024. Por territorios, el valenciano ocupa la tercera posición.

Los concursos presentados por personas naturales empresarios, en total 58, mostraron una cifra similar respecto al mismo trimestre de 2024 y no experimentaron variación. La Comunitat Valenciana fue el segundo territorio con más concursos de esta naturaleza, solo por detrás de Cataluña, que registró 384.

Por último, los concursos presentados por personas naturales no empresarios en la Comunitat Valenciana, los únicos que crecieron, sumaron 2.029, lo que ha supuesto un incremento interanual del 16,9%.

Por provincias, el número total de concursos presentados fue de 1.105 en la provincia de Valencia, un 8,9% más que el mismo trimestre del año anterior; en la de Alicante se presentaron 897, un 10,6% más; mientras que en la provincia de Castellón fueron 274 los concursos presentados, lo que significa un incremento interanual del 52,2%.

El número de concursos declarados en el segundo trimestre de 2025 en los Juzgados de lo Mercantil de las provincias de Alicante, Valencia y Castellón fue de 1.802, con un incremento del 19,8% respecto al mismo periodo del año anterior. En el mismo trimestre llegaron a la fase de convenio un total de 2 concursos, un 66,7% menos que hace un año, mientras que 50 iniciaron la fase de liquidación, un 2 % menos que en el mismo trimestre de 2024.

Respecto a los expedientes del artículo 169 TRLC, relativo a la modificación sustancial de las condiciones de trabajo de carácter colectivo (ERE), se han presentaron 14 expedientes, un aumento del 100% respecto de los siete que se presentaron en el mismo trimestre del año anterior. Por provincias, los 14 expedientes se distribuyeron en ocho en la de Valencia, cinco en la provincia de Alicante y uno en Castellón.

DISMINUYEN UN 19,9% LOS LANZAMIENTOS

Por otro lado, el número total de lanzamientos practicados en la Comunitat Valenciana en el segundo trimestre de 2025 fue de 806, un 19,9% menos que en el mismo trimestre de 2024. El 74,5% de ellos, 601, fue consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), mientras que otros 172 --el 31,3%-- derivaron de ejecuciones hipotecarias. Los 33 restantes obedecieron a otras causas.

Los lanzamientos derivados de ejecuciones hipotecarias disminuyeron un 32% respecto al segundo trimestre de 2024. Para los derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos, la reducción fue del 14,8 % y, para los 444 derivados de otras causas, del 31,3%.

Por provincias, en la de Valencia se practicaron 378 lanzamientos, esto es un 23,9% menos que en el mismo trimestre de 2024. En la de Alicante fueron 334, un 19,9% menos, y en Castellón se practicaron 94 lanzamientos, lo que significa una reducción interanual del 3,1%.

Atendiendo solo a los lanzamientos consecuencia de procedimientos derivados de la LAU, en el primer lugar aparece también Cataluña, con 1.453, el 24,4% del total; seguida por Andalucía, con 747; la Comunitat Valenciana, con 601 y Madrid, con 592. En cuanto a los derivados de ejecuciones hipotecarias, en Andalucía hubo 292; en Cataluña, 274 y en la Comunitat Valenciana, 172.

El informe incluye también el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes de notificaciones y embargos, aunque con la advertencia de que este servicio no existe en todos los partidos judiciales, por lo que el dato permite medir la evolución, pero no indica los valores absolutos. Además, el hecho de que un lanzamiento sea solicitado al servicio común no supone que éste lo haya ejecutado.

Con estas premisas, los datos disponibles reflejan que el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes del territorio valenciano en el segundo trimestre de 2025 fue de 1.974, un 12,1% menos que en mismo trimestre de 2024. De ellos, 1.106 terminaron con cumplimiento positivo, lo que representa una reducción interanual del 5,1%.

EJECUCIONES HIPOTECARIAS

Por otra parte, en el segundo trimestre del año se presentaron 1.098 ejecuciones hipotecarias, un 27,4% más que en el mismo periodo de 2024. El mayor número se dio en Cataluña, con 3.102, un 32,17% del total nacional. Le siguieron Andalucía, con 1.896; la Comunitat Valenciana, con 1.098; y Madrid, con 903.

Así mismo, en el periodo analizado se presentaron 5.442 demandas por despido en la Comunitat, un 0,7% más que en el mismo trimestre de 2024. Madrid, con 8.745 --el 21,4% del total nacional--, fue el territorio con mayor número de demandas de este tipo. Le siguen Cataluña, con 7.303; Andalucía, con 6.260 y la Comunitat Valenciana, con las citadas 5.442.

El número de demandas por reclamaciones de cantidad registradas en los Juzgados de lo Social valencianos, en total 3.214, fue un 13,1% inferior a las del segundo trimestre de 2024.

Por otra parte, los procedimientos monitorios presentados en el segundo trimestre de 2025 en los Juzgados de Primera Instancia y de Primera Instancia e Instrucción del territorio valenciano sumaron 26.897, lo que supone un descenso interanual del 17,2%. Y, por último, en la Comunitat bajaron los verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas un 51%.