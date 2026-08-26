Orihuela reabre las playas de La Glea y Aguamarina tras confirmar la calidad del agua

Una playa de Orihuela - AYUNTAMIENTO ORIHUELA

ALICANTE, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Concejalía de Costa del Ayuntamiento de Orihuela (Alicante) ha procedido a la reapertura de las playas de La Glea y Aguamarina tras confirmarse que la calidad del agua se encuentra dentro de los límites establecidos.

En el marco del Programa de Control de la Calidad de las Aguas de Baño, gestionado por la Conselleria de Medio Ambiente, se habían detectado niveles "elevados" en determinados parámetros microbiológicos de control en las muestras analizadas.

En concreto, los resultados superaban el doble de los valores máximos admisibles para uno de los indicadores de contaminación, motivo por el que se procedió al cierre temporal de ambas playas, como medida preventiva para garantizar "la protección de la salud pública", según ha indicado el consistorio en un comunicado.

Asimismo, los análisis realizados recientemente han confirmado que los niveles de los parámetros de control se encuentran dentro de los límites establecidos, por lo que se dan las condiciones necesarias para proceder a la reapertura al baño de ambos arenales.

De esta forma, la Concejalía de Costa ha agradecido la "comprensión" y "colaboración" de ciudadanos y visitantes durante el periodo de cierre temporal, una medida adoptada con "carácter preventivo" y atendiendo a "las recomendaciones de las autoridades sanitarias y ambientales".