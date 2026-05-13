La Orquesta Filarmónica y el Conservatorio de Requena ofrecerán un concierto este viernes con obras de Edvard Grieg

Orquesta de Requena - ROBERTO POVEDA

VALÈNCIA, 13 May. (EUROPA PRESS) -

La Orquesta Filarmónica Fundación Ciudad de Requena (Valencia) y la Orquesta del Conservatorio Profesional de Música Mariano Pérez Sánchez, dirigidas por Francisco Melero y Rogelio de Juan, ofrecerán este viernes a las 19 horas un concierto extraordinario en el que interpretarán obras de Edvard Grieg (1843-1907) en la Iglesia de San Nicolás de Requena.

El evento, patrocinado por la Fundación Ciudad de Requena y la colaboración del Ayuntamiento de Requena y la Generalitat, rendirá homenaje al compositor noruego, contará con la participación del pianista solista Andrés Expósito y se enmarca en el impulso y desarrollo de diversas colaboraciones institucionales y musicales en la ciudad por parte de la formación. La entrada es gratuita hasta completar aforo, tal como ha informado la organización en un comunicado.

El programa, en torno a "una de las figuras más representativas del nacionalismo musical europeo", estará centrado en el célebre Concierto para piano y orquesta en la menor, opus 16, "una de las obras más brillantes y populares del repertorio sinfónico-romántico". Fue compuesto en 1868 y estrenado en Copenhague bajo la batuta de Holger Simon Paulli el 3 de abril de 1869. La composición, único concierto para piano y orquesta del autor, consta de tres movimientos y tuvo una calurosa acogida del público en su presentación; Franz Liszt la interpretó en Roma en 1870.

Las dos orquestas también abordarán la obra Peer Gynt, opus 23, música incidental compuesta por Grieg en 1875 y estrenada junto con la obra teatral homónima de Henrik Ibsen, en la que se inspira, el 24 de febrero de 1876, de la que surgen páginas tan conocidas como La mañana o En la gruta del rey de la montaña.

La partitura, una música evocadora y llena de color que transporta al oyente a los paisajes y leyendas del norte de Europa, tenía originalmente un total de veintitrés movimientos que el autor dejó en ocho definitivos, divididos en dos grupos: la Suite número 1 opus 46 y la Suite número 2 opus 55.

El presidente de la Orquesta Filarmónica Fundación Ciudad de Requena, Ernesto Monzó, ha destacado que "la colaboración entre nuestra orquesta y la del conservatorio simboliza la unión entre tradición, formación y futuro musical", y ha señalado que "este proyecto conjunto permite crear un espacio de encuentro entre músicos de distintas generaciones, enriqueciendo la experiencia artística y fortaleciendo el tejido cultural de Requena".

También, ha subrayado que "más allá del concierto, estas sinergias reflejan un compromiso compartido con la excelencia musical, la educación y la difusión de la música sinfónica que se enmarca dentro de las diversas actividades que desarrollamos en un año que celebramos el 20º aniversario y en el que Requena ha sido declarada Ciudad Española del Vino 2026".

Monzó ha apuntado que "la propuesta supone además una nueva colaboración entre instituciones musicales y culturales de la ciudad, y viene a reafirmar y potenciar nuestro compromiso con la música y la formación de jóvenes intérpretes".

20º ANIVERSARIO

La Orquesta Filarmónica Fundación Ciudad de Requena ofrecerá un total de diez conciertos agrupados en torno al ciclo Las cuatro estaciones y el Festival Internacional de Música la Vendimia y el Vino (FiMuVin) en los que participarán prestigiosos artistas y músicos en 2026, año en el que celebra su 20º aniversario.

La orquesta incrementa su oferta cultural respecto al año pasado, que ya experimentó un aumento sustancial de sus propuestas musicales, y también organizará el Curso de Dirección Orquesta Ciudad de Requena impartido por Francisco Melero, titular de la formación, y el Concurso de Dirección de Orquesta Maestro Collado.

Los conciertos y diferentes actividades de la temporada 2026 estarán enmarcadas en el ciclo Las cuatro estaciones con cuatro actuaciones, en invierno y primavera (Semana Santa), ya realizadas, verano y otoño (Navidad); y en el Festival FiMuVin, con otras cinco propuestas musicales de las que la organización informará próximamente, que se celebrarán dentro de los actos programados en agosto para la Feria y Fiesta de la Vendimia de Requena, declarada de Interés Turístico Nacional.

Estas iniciativas, realizadas en enclaves arquitectónicos y patrimoniales de la ciudad, han contado con una gran acogida del público en sus doce ediciones precedentes.