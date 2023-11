Otra protesta ante la sede del PSPV exige "algo de dignidad" a cargos socialistas para "votar contra este atropello"

VALÈNCIA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una nueva concentración celebrada en la tarde de este viernes frente a la sede del PSPV-PSOE en València, la quinta jornada consecutiva de protestas y la segunda tras el pacto alcanzado entre el PSOE y Junts, ha exigido "algo de dignidad" a "todos" los diputados, concejales y cargos de la formación, a quienes ha pedido que "renuncien a esta infamia" y "voten a conciencia contra este atropello".

La organización convocante, Revuelta.es, ha asegurado, a través de la lectura de un manifiesto que "no tolerarán los pasos" del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, pues ha censurado que el acuerdo para la investidura del candidato socialista y la amnistía "desmantela el Estado de Derecho para exonerar a condenados por terrorismo y corrupción a cambio de sus votos".

Al frente de la concentración, encabezada por una bandera de España de grandes dimensiones, se han situado varios cargos de Vox en el Ayuntamiento de València, como el segundo teniente de alcalde y portavoz del partido en el consistorio, Juanma Badenas, o los concejales José Gosálbez y Cecilia Herrero, que tan solo han permanecido unos minutos en la cabeza de la protesta.

Por quinta jornada consecutiva, los manifestantes se han concentrado frente a la sede del PSPV-PSOE en torno a las 20.00 horas. En esta ocasión, el dispositivo de seguridad desplegado por la Policía Nacional ha dispuesto un perímetro de vallas frente a las furgonetas policiales, que en un momento de tensión algunos asistentes han zarandeado, al tiempo que gritaban "esta sede la vamos a quemar", sin llegar a registrarse ningún incidente.

Los manifestantes han portado pancartas y carteles con mensajes contra el Gobierno en funciones y contra Pedro Sánchez, así como con consignas como 'No en mi nombre', 'España ha despertado, basta ya' o 'Cuando acaba el miedo, empieza la libertad'. También han proclamado consignas como "Que te vote Txapote", "Socialista el que no vote", "Queremos elecciones", "Gobierno de rojos, hambre y piojos" o "España cristiana, no musulmana".

"NO HAY RECONCILIACIÓN ENTRE ESPAÑA Y EL PSOE"

"No vamos a tolerar sus pasos, esos que incluyen un referéndum de autodeterminación, que atenta contra todas las bases y principios históricos de nuestra nación", han sostenido, y han resaltado que "para frenar este golpe de estado de Sánchez junto a sus socios separatistas" han respondido "tomando las calles con grandes mareas patriotas que no están dispuestas a capitular y entregar España sin luchar".

En esta línea, han afirmado que "ha llegado la hora de decir basta ya de guerra entre hermanos, basta ya de españoles de primera y españoles de segunda". "¡Ya no hay posibilidad de reconciliación entre España y el PSOE!", han lamentado, y han aseverado que "no hay margen para el entendimiento con este Gobierno golpista, sostenido por los enemigos de España". "Una vez consumado el golpe, la única salida es la revuelta", han concluido.

CANTOS DEL 'CARA AL SOL'

Durante la concentración, un grupo de manifestantes ha mostrado banderas de los Tercios y otras con el escudo de España recortado, al tiempo que han gritado proclamas como "Aquí están los nacionalistas", "Constitución prostitución" o "Felipe, masón, defiende tu nación". Esta actitud que ha sido reprochada por parte de algunos manifestantes ubicados al otro lado de la plaza. También han insultado a los periodistas que cubrían la protesta y han tratado de tapar los objetivos de las cámaras de televisión con banderas de España.

Sobre las 21.00 horas, cuando los asistentes han comenzado a abandonar la concentración, el mismo grupo de manifestantes ha entonado el 'Cara al sol' y 'Primavera', vinculada a la División Azul.