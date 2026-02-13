Paco Camallonga "fusiona" por primera vez cómic de tradición americano y arte fallero en el Centre del Carme

El CCCC "fusiona" la industria americana del cómic y el mundo fallero en la primera exposición del ilustrador, diseñador y escultor digital valenciano Paco Camallonga, autor del diseño de la falla municipal infantil 2026. - CCCC

VALÈNCIA, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC) "fusiona" la industria americana del cómic y el mundo fallero en la primera exposición del ilustrador, diseñador y escultor digital valenciano Paco Camallonga, autor del diseño de la falla Infantil del Ayuntamiento de València de 2026.

La muestra, que podrá verse hasta el 26 de abril, exhibe sus premiados 'ninots indultats' de las fallas y hogueras de los últimos años, maquetas de los monumentos festivos en 3D, más de 200 dibujos, entre bocetos y cómics, y un audiovisual sobre el proceso de creación del artista. Además, incluye una instalación que disecciona el monumento municipal infantil en el claustro renacentista del museo.

El proyecto ha sido presentado este viernes por el director-gerente del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana (CMCV), Nicolás Bugeda, el comisario de la exposición, MacDiego, y el propio artista.

Bugeda ha subrayado que una de las líneas de trabajo del CMCV es "reconocer el trabajo de los creadores de Fallas en el contexto de la creación contemporánea actual", y ha añadido que "el ámbito de las Fallas y las Hogueras está lleno de grandes artistas con proyección internacional como es el caso de Camallonga que, con sólo diez años de trayectoria, ya se encuentra entre los ilustradores de una de las mayores industrias del cómic como es la americana".

"Esta exposición es un ejemplo más de puesta en valor de nuestros artistas y, concretamente, del talento del diseño y la ilustración valenciana, dentro y fuera de nuestras fronteras", ha remarcado.

Asimismo, el director del Consorci ha explicado que Camallonga, pese a triunfar en Estados Unidos y estar fichado por empresas del mundo audiovisual y de la animación, ha querido "quedarse en la 'terreta', y seguir exportando sus trabajos, no solo como diseñador fallero sino también como diseñador del mundo de la animación, con lo cual, el talento se ha quedado aquí en casa".

La exposición de Paco Camallonga, que ocupa la sala Contrafuertes del CCCC, se extiende también por el claustro renacentista donde el espectador puede deambular entre las escenas de la falla infantil municipal de este año, a través de sus ilustraciones.

MAQUETA 3D

La falla, que lleva por título 'València es mou', es obra del artista fallero Mario Pérez, con diseño de Camallonga. Así, en la antesala de la exposición, se muestra una maqueta realizada en 3D por el diseñador.

El ilustrador ha destacado que, en el jardín interior, "hemos querido colocar las piezas principales de la falla del Ayuntamiento, con unos móviles colgados de los árboles, de manera que sirve de bienvenida a la exposición".

Su trayectoria como diseñador de fallas comenzó a dibujarse hace diez años y, desde entonces, ha encadenado distintos éxitos y premios, como los 'ninots indultats' de los últimos años, premio que ha logrado de forma consecutiva.

La primera parte de la exposición está dedicada a estos 'ninots'. Mención especial merece el icónico 'El pueblo salva al pueblo', indultado en 2025 por el Gremi d'Artistes Fallers, obra de Paco Torres para la falla del Pilar, y 'Crisol de ilusiones', también de Paco Torres, para la 'foguera' Baver-Els Antigons, indultado por votación popular en las Hogueras de 2024.

En este sentido, destacan también 'ninots infantiles' 'Càpsula del temps' (2019) para la falla Císcar-Burriana, 'Que no caiga en l'oblit' (2024) para la comisión Duque de Gaeta-Pobla de Farnals y 'Puente de la Solidaridad' (2025) para la falla del Pilar.

La muestra continua con una amplia selección de proyectos de diseño y escultura digital de fallas y hogueras, entre los que se encuentran los bocetos de la hoguera ganadora de 2025, 'Vanity', realizada por Paco Torres con el diseño de Camallonga.

"Su trayectoria es el resultado de una mirada inquieta y de una capacidad poco común para unir narración, impacto visual y emoción en cada uno de sus proyectos", ha asegurado MacDiego.

El comisario de la muestra ha remarcado que la exposición es una "fusión entre el mundo de la ilustración y el mundo fallero". "Tenemos la suerte de trabajar con Paco Camallonga, conocía su obra pero no le conocía personalmente y como persona es bueno, no tan bueno como su obra", ha dicho.

En este sentido, MacDiego ha explicado que Camallonga tiene un "pasado en el mundo de la arquitectura y esto se refleja muy bien en sus trabajos ya que tienen ese equilibrio y esa cosa agradable de ver cuando hablamos del mundo fallero que, posiblemente, viene dado de esos conocimientos matemáticos y esas líneas rectas de la arquitectura".

Además, el comisario ha indicado que "Camallonga trabaja todo en digital ya que dejó el mundo del papel hace tiempo y, al principio, pensaba que los bocetos que me enviaba estaban hechos en papel, se los pedía y me decía, 'no, es que es el archivo que te he enviado, no hay más que eso', lo cual es sorprendente".

MUNDO DEL CÓMIC

Paralelamente, el diseñador ha desarrollado una sólida y coherente trayectoria en el mundo del cómic. "Su estilo, inconfundible y en constante evolución, bebe tanto del cómic europeo y americano como del manga japonés, con Akira Toriyama como gran referente, y se proyecta con fuerza en el mundo de las fallas y las hogueras, donde se ha convertido en un creador de tendencia", ha añadido MacDiego.

Destacan títulos como 'Cachorro', una novela negra ambientada en la riada de 1957, editada por la editorial valenciana Aleta, 'Reencuentro en Burdeos (de Nuevo Nueve)' o 'Bordell', además de realizar carteles, portadas, premios y múltiples encargos gráficos.

En esta línea, ha colaborado con la industria americana del cómic con portadas para 'Scout Comics' o uno de sus últimos trabajos para Titan Book, la firma anglosajona y estadounidense que ha publicado libros como 'Batman y Superman: El amanecer de la justicia'.

Con Titan Book está realizando una adaptación del famoso videojuego de ciencia ficción 'Borderlands', entre otros proyectos, en EEUU "que todavía no puedo revelar porque la industria americana es muy reservada y no desvelan sus proyectos hasta su presentación", ha señalado Camallonga, quien ha reconocido que "en esta muestra está todo mi mundo y toda mi mente, no sólo las fallas sino también el cómic que es mi casa".

Finalmente, el recorrido de la exposición acaba con una invitación al espectador a adentrarse en la mente de Camallonga, un viaje por su mundo más personal, ilustrado por un audiovisual. En esta parte de la exposición llamada 'Cerebro' se muestra el proceso creativo del artista desde el dibujo digital, pasando por la tinta hasta llegar a la ilustración a color.