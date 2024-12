Paco Roca y Martín Forés homenajean a los voluntarios de la dana en los muros de La Rambleta: "Nos vamos a recomponer"

Una joven con la ropa salpicada de barro, con un barreño y una escoba será la imagen que prevalezca como símbolo de "mirar hacia delante"

VALÈNCIA, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los dibujantes valencianos Paco Roca y Martín Forés riden homenaje a los voluntarios de la dana en las paredes del Centro Cultural de La Rambleta de València con un mural de 16 metros de alto y 10 de ancho con el que quieren dejar constancia de la oleada de solidaridad que recibieron, de parte de ciudadanos particulares, los pueblos de la provincia afectados por la dana que dejó un balance provisional de 220 víctimas mortales: "Nos vamos a recomponer", han sostenido.

En estos términos se han expresado los artistas en declaraciones a Europa Press en las que han asegurado que el mural prevé estar terminado este martes, después de seis días en los que el pincel no ha dejado de trabajar para que la famosa ilustración de Roca, uno de los símbolos de resilencia y esperanza de la tragedia, resida definitivamente en el barrio de San Marcelino.

El ilustrador ha explicado que, tras lo sucedido el pasado 29 de octubre, quiso, a través de sus dibujos, transmitir, por un lado "esa frustración, desesperación de tanta gente que había perdido todo: sus casas, sus negocios y sus cosas" y, por otro, la parte "más buena, todo ese movimiento social, toda esa gente voluntaria".

"Entonces hice un dibujo para intentar representar y homenajear a toda esa gente que veías a diario. En mi barrio, sin ir más lejos, veías todas las mañanas a todos esos voluntarios. Además, gente muy joven y con cosas en plan precario porque en ese momento no había ni botas ni nada y con lo que podían los veías saliendo por la mañana en bici, andando con un cepillo que se habían comprado y me pareció muy bonito, me pareció que, más allá de cualquier organización desde el gobierno o lo que fuese, que a la gente de por sí le salía esa solidaridad, ese querer ayudar como fuese", ha señalado.

En este sentido, ha agradecido la acogida que tuvieron sus dos ilustraciones en redes sociales y ha considerado que, en ese momento, había ya muchas imágenes que retrataban el drama y que era necesario que la gente pudiera recibir también estos dibujos que son "más simbólicos" y que funcionan en "otro nivel diferente".

En cuanto al dibujo, en el que se representa a una joven con la ropa salpicada de barro que camina mirando al frente mientras sostiene con una mano un barreño y con la otra una escoba y que lleva en sus piernas bolsas de basura para proteger sus pies del lodo, Roca ha explicado que fue Forés quien le propuso que su ilustración de la voluntaria fuese el que tenía que permanecer en el paisaje urbano.

"MIRAR HACIA DELANTE"

En esta línea, ha destacado que el dibujo simboliza además "el mirar hacia delante". "Está claro que ha sido un drama pero también se trataba de que la actitud de la voluntaria fuese de firmeza, de positivismo, de que nos vamos a recomponer", ha sostenido.

"Es un mensaje que está bien que prevalezca en el tiempo. Por un lado, que no nos olvidemos del drama de lo que ha sido la dana y de que hagamos todo lo posible para que no se repita algo así, y luego para recordar cómo la sociedad se moviliza a veces de forma espontánea, sin esperar siquiera que haya un gobierno o unas directrices detrás, sino que el ser humano es así, es solidario y hace todo por ayudar a los demás. Yo creo que eso también está bien que nunca lo olvidemos", ha resaltado el dibujante.

Y ha añadido: "Ojalá no vuelva a ocurrir nunca nada así y que no vuelva a hacer falta un movimiento social tan importante como este".

Asimismo, ha puesto en valor la contribución de los voluntarios que con su presencia no solo ayudaban a la gente a limpiar el barro sino que les hizo sentir que importaban a la sociedad. "Yo creo que ese punto de ayuda psicológico, de no verte solo ante un drama como este, cuando todavía pasaron días o semanas hasta que más o menos pudieron rehacer un mínimo su vida, yo creo que ha sido muy importante tener a todos los voluntarios ahí", ha apuntado.

"Tengo amigos que los sufrieron muy de cerca y te hablaban un poco de esto, de que el primer día puedes entender que no haya nadie allí para apoyar, pero cuando ya pasa ese primer momento, esperas una movilización del ejército, de todo el sistema que hemos creado para que no ocurran ese tipo de cosas. Pasaban los días y no había esa respuesta y la única que tuvieron fue esa ayuda espontánea de los voluntarios", ha incidido Roca.

DEJAR CONSTANCIA DE LO OCURRIDO

Por su parte, Martín Forés ha explicado que fue después ir a ayudar a uno de los pueblos afectos por la dana donde vivía un amigo suyo cuando sintió la necesidad de hacer un mural para dejar constancia de lo que estaba ocurriendo.

Por ello, cuando la Asociación de Vecinos de San Marcelino se puso en contacto con él para hacer un mural no se lo pensó y contactó con Paco Roca para que la ilustración de la voluntaria pasara a formar parte de los muros del Centro Cultural de la Rambleta que, con su actividad cultural paralizada, pasó a ser un punto de referencia para los voluntarios que se desplazaban a las localidades afectadas y también para donaciones de comida y de productos de necesidad.

"Hablamos con la directora de la Rambleta, Rocío Huet, nos dijo enseguida que sí y lo pusimos en marcha en tres días", ha explicado el dibujante quien ha asegurado que "permitir pintar ese mural también es una manera de seguir ayudando" y ha agradecido "todas las facilidades" que les han dado.

De este modo, ha indicado que los gastos del mural corren a cargo de la Unión Musical de l'Horta, la Asociación de Vecino de San Marcelino, la Falla Arquebisbe Olaechea - San Marcelino, la Falla Ingeniero Jose Sirera - Pio IX y la empresa Plotearte.

Asimismo, ha señalado que se van a editar unas láminas de la ilustración que pondrá en circulación Cáritas de San Marcelino cuya recaudación será donada para los afectados por la dana.