Paco Torreblanca, "encantadísimo" de ser 'Ambaixador' de la Comunitat: "En la tierra que más amo, es un orgullo"

VALÈNCIA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El maestro pastelero Paco Torreblanca, considerado uno de los mejores artesanos del mundo, ha confesado estar "encantadísimo" de recibir este miércoles el galardón que le reconoce como 'Ambaixador de la Comunitat Valenciana' durante el acto de entrega de las distinciones que otorga la Generalitat por el 9 d'Octubre.

"Todos los premios suponen muchísimo. Pero este, en mi tierra, en mi Comunidad, en la tierra que más amo, para mí es un orgullo y una gran satisfacción", ha reconocido, en declaraciones a los medios a su llegada al Palau de la Generalitat.

Torreblanca, que será el encargado de pronunciar el discurso en nombre de los premiados durante el acto institucional, se ha mostrado "muy contento" de recibir este galardón. "Dicen que nadie es profeta de esa tierra, pero estoy encantadísimo", ha admitido.

"En Francia me dicen que soy francés. En Italia, italiano. Y ahora en España soy de la Comunidad. Por primera vez, me siento orgullosísimo y siempre me he sentido de la tierra, muy de la tierra, de nuestra Comunidad. Y ahora, por supuesto, muchísimo más", ha expresado.

Finalmente, el maestro pastelero ha reflexionado: "La cabeza hay que tenerla en las estrellas, pero los pies hay que tenerlos en el suelo, para saber que todos los días debemos estar trabajando, honrando nuestro trabajo y pensar lo que hay que pensar, hacia el infinito para seguir creando".