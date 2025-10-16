El Palau de Congressos de Peñíscola abre la nueva temporada con el espectáculo 'Cuina'

El Palau de Congressos de Peñíscol abre la nueva temporada con el espectáculo 'Cuina' - GENERALITAT VALENCIANA

CASTELLÓ 16 Oct. (EUROAP PRESS) - -

El Palau de Congressos de Peníscola, espacio del Institut Valencià de Cultura, inicia nueva temporada este sábado con el espectáculo 'Cuina!' de la compañía valenciana de Patrícia Pardo, que integra elementos de 'clown', acrobacias y cocina en vivo.

Sobre el escenario del Palau de Congressos de Peníscola tres payasos, interpretados por Eva Zapico, Hèctor Rodríguez y Patrícia Pardo, afrontan el dilema de cocinar o abstenerse de hacerlo tras constatar que la industria de los edulcorantes ha influido en sus percepciones del sabor y en su propia voluntad crítica.

La compañía de Patrícia Pardo crea espectáculos contemporáneos de circo para público adulto donde la crítica social es el eje temático y donde el clown, los equilibrios y los aéreos son vehículos de expresión.

En el último trimestre de 2025, tras el estreno de la temporada con 'Cuina!', el Palau de Congressos de Peníscola presentará otras propuestas de artes escénicas como 'Cuatro días, cuatro noches' y 'Maleïdes dames', además de una gran selección cinematográfica con títulos como 'Sirat', 'Diamanti', 'Condenados' o 'Reading Lolita in Tehran'.

Por otro lado, el Palau de Congressos será sede de varios conciertos organizados en colaboración con el Ayuntamiento de Peñíscola, así como de espectáculos gestionados por diferentes entidades. Entre ellos destaca próximamente la representación del musical 'Pinocho', programada para el domingo 26 de octubre.