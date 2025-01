Pampols señala que el Cecopi "no es un lugar de debate, campaña política ni confrontamiento" sino de actividad "técnica"

Dice que el "director único" es Valderrama y avanza que tiene "pactado" reunirse con José Mª Ángel cuando empiece la postemergencia

VALÈNCIA, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo del Consell y conseller para la Reconstrucción de la Comunitat Valenciana, Francisco José Gan Pampols, ha señalado que el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) "no es un lugar de debate, confrontamiento ni campaña política" sino de "exclusivamente de actividad técnica, recopilación de información y aplicación de prioridades" y que el "director único de la emergencia" es el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama.

"Es un puesto de mando en el que se toman decisiones. Tienen una serie de misiones, de tareas y efectivos, se combinan y se priorizan. No hay más. Saliendo de eso, es otra cosa", ha sostenido, en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell de este miércoles, preguntado por las declaraciones de la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, en las que aseguró que si el vicepresidente acudiera al Cecopi podrían "hablar todos los días".

Cuestionado por su no asistencia a las reuniones del Cecopi, Pampols ha argumentado que en estos encuentros "no tiene que estar más que el que tiene una acción directa a la emergencia" porque en este foro "no se discute". "El Cecopi conviene los medios y las labores y se prioriza y ejecuta por aquellos que forman parte del comité asesor", ha especificado.

En este punto, ha aclarado que en nivel 2 de emergencia --el que actualmente se encuentra activo-- la "dirección única es la del representante de la comunidad autónoma que está el comité de dirección, es decir, el conseller de Emergencias e Interior", Juan Carlos Valderrama, mientras que "la segunda parte es la representante de la Administración General del Estado designada, que es en este caso es la delegada del Gobierno". "Aquí no hay discusión, hay información, determinación y asignamiento de tareas, priorización y ejecución, nada más", ha zanjado.

REUNIÓN CON JOSÉ Mª ÁNGEL

Por ello, ha considerado que él "no tiene nada que decir ni que hacer" en las reuniones del Cecopi: "He ido dos veces, la primera fue para tener conocimiento de lo que estaba pasando y la segunda para saludar personalmente a --el comisionado del Gobierno para la reconstrucción tras la dana-- José María Ángel, que es amigo mío".

Precisamente, sobre Ángel, ha recalcado que está nombrado por el Consejo de Ministros, por lo que "en ningún sitio dice que depende de la delegada del Gobierno", que "no dirige su agenda" y, por tanto, "puede hacer lo que le venga en gana".

"Si quiere ir al Cecopi, va al Cecopi. Y, por supuesto, el comisionado y yo hablaremos donde tenemos que hablar, pero no es en el Cecopi", ha apostillado. Y ha avanzado que tiene "pactado" con Ángel mantener una reunión "en el momento en que el proceso de emergencia decaiga y empiece la postemergencia y el inicio de la recuperación". "He hablado con José María Ángel, hablo con José María Ángel y hablaré con José María Ángel", ha agregado.

NIEGA DUPLICIDAD DE ACCIONES

Por otro lado, preguntado por si existe una duplicidad en las acciones impulsadas por el Gobierno de España y la Generalitat en el proceso de recuperación, ha negado que esto ocurra y ha explicado que durante este tiempo "no han entrado en conflicto acciones concurrentes", aunque ha admitido que en "alguna ocasión ha estado a punto de ocurrir".

Como ejemplo, ha citado el caso de la empresa pública Tragsa: "Ha recibido dos encomiendas para una misma acción, pero precisamente se ha visto que respondía a la misma finalidad. Se ha priorizado una y la cantidad dispuesta para esa misma acción se ha destinado a otra". No obstante, ha reconocido que este mecanismo es "completamente" mejorable.

"UNIDAD DE ESFUERZO Y PROPÓSITO"

En este marco, ha apostado por mecanismos de coordinación que sigan el principio de "unidad de esfuerzo y de propósito" porque "no podemos pretender cosas distintas respecto a lo que queremos conseguir". "Estamos dejando completamente de lado la parte de la figura política de una reconstrucción y pensamos solo en el beneficio directo de la población a la que le afecta, independientemente de quién sea el origen o el facilitador de esa acción", ha apostillado.

Para Gan Pampols, "lo único que no le podemos transmitir ahora mismo a nuestros conciudadanos es que existen diferentes versiones y formas de entender la recuperación", puesto que, según ha recalcado, "solo hay una, que es devolverles lo antes posible las condiciones que tenían antes de la dana y mejorar en todo lo posible el estado en el que, si volviera a producirse un fenómeno como estos, que desgraciadamente volverá a ocurrir, el grado de afección sea o nulo o mínimo".

"LA COMPLEJIDAD CRECE A MEDIDA QUE CONOZCO MÁS COSAS"

Por otra parte, preguntado por si cuando asumió su responsabilidad esperaba que la tarea encomendada iría más rápido de lo que va, ha afirmado que él no tenía "ninguna idea preconfigurada". "Lo que me he encontrado es complejo, eso ya lo esperaba, pero la complejidad va creciendo y, a medida que conozco más cosas, crece. No porque haya más afecciones, sino porque el grado de conocimiento de las afecciones es más amplio", ha expuesto.

"Desgraciadamente, en horas, se perdió el Producto Interior Bruto de la Comunidad en un año. Esta es la realidad. Y esto no está sujeto a milagros. Está sujeto a un análisis frío, profesional, esencialmente técnico y a la voluntad de poner en lugar las personas adecuadas, los créditos y las acciones", ha remarcado.