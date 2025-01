El Papa da un mensaje a sacerdotes por dana: "En Valencia hay gente rota. Ser sacerdote es hacerse barro en el llanto"

Recibe a formadores y seminaristas de la diócesis de Valencia, Orihuela-Alicante, Segorbe-Castellón, Mallorca, Menorca e Ibiza

VALÈNCIA, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Papa Francisco, que ha recibido en el Vaticano a los formadores y seminaristas acompañados por los obispos de las Diócesis de la Provincia Eclesiástica Valentina --Valencia, Orihuela-Alicante, Segorbe-Castellón, Mallorca, Menorca e Ibiza--, ha vuelto a manifestar su dolor por las víctimas de la dana y ha dicho que "ser sacerdote es ser otro Cristo, es hacerse barro en el llanto del pueblo, y cuando vean a la gente rota, porque en Valencia hay gente rota, que ha perdido la vida a pedazos, repártanles ustedes trozos, pedazos, de ustedes mismos".

El Santo Padre, en un discurso "muy emotivo", ha señalado: "No me es fácil expresarles mis sentimientos, pensando en las Navidades seguramente atípicas con esa vivencia de que 'Dios se ha hecho barro' en ustedes. Un dolor y un luto que, a pesar de su dureza, nos abre a la esperanza pues, obligándonos a tocar fondo y a dejar atrás todo lo que parecía sostenernos, nos permite ir más allá. No es algo que podamos hacer solos, es una oscuridad inmensa la que ustedes han vivido y están viviendo".

El Papa, según ha informado el Arzobispado en un comunicado, ha animado a los seminaristas y sacerdotes a imitar la solidaridad que se ha vivido en las zonas afectadas: "Pienso en la ayuda desinteresada de tantas personas, los ojos llenos de entrega de la gente, han sido capaces de iluminarnos con la ternura de Dios. En este campo están llamados a trabajar ustedes".

Y ha añadido: "La dana no es un fenómeno atípico que simplemente esperamos no vuelva a suceder, es la extrapolación de lo que vive cada ser humano que se enfrenta a una pérdida y se siente solo, desubicado, necesitado de apoyo para poder continuar", ha manifestado.

AÑO JUBILAR

El Papa Francisco ha hecho referencia al Año Jubilar que ha comenzado en este año 2025, con el lema Peregrinos de Esperanza, y ha afirmado que es un Año de Gracia, que ha querido dedicar a la esperanza y ha resaltado que "esperanza" no es "optimismo".

"Optimismo --ha dicho-- es una expresión light, la esperanza es otra cosa. No podemos tomar a la ligera el sufrimiento de las personas e intentar consolarlas con frases de circunstancias y buenismo. Nuestra esperanza tiene un nombre, Jesús, ese Dios que no ha sentido asco de nuestro barro y que, en vez de salvarnos del barro, se ha hecho barro por nosotros".

Y ha agregado al respecto: "Ser sacerdote es ser otro Cristo, es hacerse barro en el llanto del pueblo, y cuando vean a la gente rota, porque en Valencia hay gente rota, que ha perdido la vida a pedazos, repártanles ustedes trozos, pedazos, de ustedes mismos, como Cristo lo hace en la Eucaristía. Por favor, dense gratis, porque todo lo que tienen lo han recibido gratis, no se olviden de la gratuidad".