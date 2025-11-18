Archivo - El Paranimf acoge el VI Maratón de Monólogos de la AVEET y el espectáculo Casting Lear de Andrea Jiménez - UJI - Archivo

La XXXIII Mostra de Teatre Reclam continúa esta semana en la Universitat Jaume I con dos propuestas escénicas que ponen el foco en la creación contemporánea, la palabra y la reflexión crítica. El Paranimf se convertirá en punto de encuentro para el talento dramatúrgico e interpretativo valenciano con el VI Maratón de Monólogos, y para la investigación escénica con el montaje Casting Lear, de la artista y directora Andrea Jiménez.

La Asociación Valenciana de Escritoras y Escritores Teatrales (AVEET) presenta este miércoles el VI Maratón de Monólogos, una iniciativa que trata de acercar la creatividad escénica a la ciudadanía y hacer visible a los dramaturgos y dramaturgas del territorio. En esta sesión, autores emergentes y consolidados compartirán espacio en un programa con seis monólogos de 10 minutos cada uno, seleccionados a partir de una convocatoria abierta entre los 116 socios del colectivo.

La cita incluye entre su equipo artístico a profesionales de las artes escénicas de la provincia gracias a la complicidad de entidades como la Asociación de Actrices y Actores del País Valencià (AAPV) o la Asociación de Profesionales de las Artes Escénicas de Castelló y Comarcas (Proart Castelló), y la colaboración del Servicio de Actividades Socioculturales de la UJI.

Por otro lado, el 21 de noviembre, el Paranimf acogerá Casting Lear, una propuesta escénica de Andrea Jiménez que investiga los límites entre ficción y realidad a partir de una lectura irreverente y contemporánea del Rey Lear de Shakespeare.

El espectáculo, dirigido por la misma Andrea Jiménez junto con Úrsula Martínez, cuenta con las interpretaciones de Andrea Jiménez, Juan Paños y un actor diferente en cada función, que asumirá en directo el reto de encarnar a Lear. La obra abre un espacio de diálogo intergeneracional para reflexionar sobre la paternidad, el amor y el perdón a través de un dispositivo escénico valiente y lúdico.