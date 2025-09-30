El Paranimf de la UJI rinde homenaje a Carles Santos con el espectáculo 'Dit de Drap'

CASTELLÓ 30 Sep. (EUROPA PRESS) - -

El Paranimf de la Universitat Jaume I ofrecerá el próximo 3 de octubre 'Dit de Drap', un espectáculo que rinde homenaje al músico y creador vinarocense Carles Santos, medalla de la UJI y figura que da nombre a la sala principal del Paranimf.

La propuesta, dirigida por Montse Colomé, fusiona música, palabra y movimiento escénico para construir un recuerdo vivo de Santos y su universo creativo, en diálogo con la obra de Johann Sebastian Bach.

El recital contará con la interpretación al piano de la benicarlanda Inés Borrás, con una estrecha trayectoria vinculada a Santos, y la participación de Berta Giraut (actriz) y Denis Navarro (violonchelo). Además, el espectáculo se enriquecerá con la colaboración del alumnado del Aula de Artes Escénicas Carles Pons de la UJI, que compartirá escena con intérpretes profesionales.

'Dit de Drap' combina música de Santos, Bach y la propia Borrás, junto a textos de Santos, así como de Jordi Vidal, Anne Sexton, Dolors Miquel y Berta Giraut. El resultado es una creación de 60 minutos que entrelaza música, palabra y gesto, en un espectáculo que busca recordar la herencia artística de Carles Santos.