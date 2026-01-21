El paso de 'Harry' por Valencia: arenales engullidos, infraestructuras arrasadas y la caída de una terraza en Tavernes

Efectos del temporal en la playa de Tavernes de la Valldigna - ROBER SOLSONA/EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El paso de la borrasca 'Harry' por la Comunitat Valenciana, con olas individuales de más de seis metros y el ascenso del nivel del mar de medio metro, se ha dejado sentir en las playas de diversos municipios de la provincia de Valencia con arenales engullidos por la marea, pasarelas arrancadas, lavapiés destrozados, calles inundadas y el caso más grave la caída de la terraza de un edificio en la playa de Tavernes de la Valldigna que tuvo que ser desalojado.

Aemet explica que el incremento de medio metro puede suponer un retroceso de costa de varias decenas de metros. Tavernes es uno de los municipios afectados. Al respecto, el primer teniente de alcalde, Josep Llàcer i Gandia, ha explicado, en declaraciones a Europa Press, que la playa ha quedado "devastada" por este temporal.

El "embate de las olas" derribó un muro y una terraza del edificio y hubo que desalojar por precaución a las cuatro personas que en estos momentos vivían el inmueble además de otras dos alojadas en la cercana pensión Úrsula. Ahora están pendientes de la evaluación técnica que se está realizando durante este miércoles por la mañana para descartar cualquier peligro, aunque en la primera inspección de ayer no detectaron un riesgo estructural en el edificio.

Llácer ha constatado que los daños provocados en la playa por los temporales como Gloria o Filomena son "recurrentes" y "cada año se sufren con mayor frecuencia y virulencia por el cambio climático". "Estamos perdiendo a razón de más de un metro de lineal de playa cada temporal, además de una superficie en metros cúbicos de altura de más de dos metros de volumen de arena", ha detallado.

De este modo, "todas las infraestructuras de la playa están afectadas, hemos perdido todos los lavapiés, las canalizaciones, las pasarelas que había como servicios mínimos a pesar de estar en temporada baja de invierno" que han quedado "arrasadas por el temporal".

ACTUACIÓN DE EMERGENCIA

Por ello, reclaman una actuación de emergencia al Ministerio de Transición Ecológica y una solución "definitiva al problema de regresión que estamos padeciendo desde hace décadas": "Necesitamos una aportación de arena urgente e intentar que se agilice la tramitación del proyecto definitivo de regeneración no solo de la playa de La Goleta, sino de la playa urbana de Tavernes, porque cada vez estamos peor". Asimismo, reclaman a la Generalitat la reposición de las infraestructuras dañadas, como los lavapiés, y a la Diputación la limpieza y mantenimiento de la playa.

Por su parte, Ángeles Oltra, una de las vecinas desalojadas, que está pendiente de que los técnicos le confirmen si puede entrar a recoger sus cosas, cuenta que "el mar llegó hasta el edificio y estuvo castigándolo todo el día y a las cuatro de la tarde el muro perimetral se cayó y acto seguido una de las terrazas de la primera planta y nos desalojaron a todos por precaución".

"Es un golpetazo tremendo, todo muy rápido, un estruendo muy impresionante, es muy impactante tener que salir corriendo de tu casa", evidencia. El Ayuntamiento les ha trasladado que iban a convocar una reunión y preguntado por si necesitaban algo. En su caso, se han ubicado en casa de unos familiares, mientras que otra vecina afectada ha optado por ir a un hotel del pueblo y aún no saben cuándo podrán volver a su casa.

Se temían que pudiera pasar algo así porque este edificio, que tiene ya más de 60 años, cada vez tenía más arena. Por ello, exige una solución "definitiva": "Por favor que se pongan las pilas, que nos hemos quedado en la calle y hay muchos edificios afectados, muchos. Hoy me ha tocado a mí, pero pueden caer más".

SAGUNTO

Asimismo, el temporal marítimo ha dejado en las playas de Sagunto "calles inundadas, pasarelas arrancadas, y el mar entrando en zonas urbanas con el agua a las puertas de casa de los vecinos", según denuncia la Asociación Vecinal de las playas de Almardà, Corinto, Malvarrosa y Cases de Queralt, que atribuye esta situación "no a la casualidad, sino a años de abandono, mala gestión y decisiones políticas erróneas".

Al respecto, recuerda que llevan "años advirtiendo" de las consecuencias de la construcción de espigones al norte y del "expolio" de arena y gravas de sus arenales playas. "No es solo el cambio climático, es negligencia institucional, es abandono, es falta de planificación", recalca la asociación, Por ello, reclama: "No queremos parches, exigimos soluciones, medidas de proyección reales y efectivas y un proyecto de regeneración serio y duradero".

En ese sentido, alerta de que "no solo están en juego las playas, están en juego nuestros hogares y nuestras vidas" y por ello avisa de que seguirán "luchando".

Del mismo modo, desde 'Almardà viva' se señala que este resultado "no ha sido una sorpresa" sino que era "previsble" porque desde el sábado "ya se sabía que este temporal iba a ser muy severo". "Los diques exentos no son un capricho, sirven para frenar la fuerza del oleaje y retener la arena y sin ellos, cualquier aporte de arena desaparece en el primer temporal fuerte como ha dejado bien claro este episodio", recalca.

"Lo más grave --añade-- es que las administraciones lo sabían porque tienen técnicos e ingenieros que conocen la dinámica del litoral y aun así, no se tomaron medidas preventivas". "Como casi siempre, las actuaciones llegan después del problema, como si todo fuese una sorpresa y las soluciones aplicadas son paliativas, temporales y frágiles", critica. De hecho, señala que "ya se están rompiendo y el mar vuelve a avanzar". "Sin playa ya nos hemos quedado y el siguiente paso es quedarnos sin casas. Esto no es mala suerte. Es el resultado de años de falta de planificación, prevención y gestión", apostilla.

El paso del temporal llevó a los Ayuntamientos a implantar ayer medidas de seguridad como en el caso de Cullera, donde los servicios municipales estuvieron reforzando y mejorando las protecciones en algunos tramos, sobre todo en las playas del sur. También se cerraron los accesos a los espigones y zonas costeraspara evitar situaciones de peligro de la ciudadanía.