Pastor (PP) defiende que a Llorca "no le hace falta ninguna chapita de candidato en la solapa" para demostrar su trabajo

El síndic del PP en Les Corts, Nando Pastor - PPCV

VALÈNCIA, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El síndic del PP en Les Corts, Nando Pastor, ha defendido que al 'president' de la Generalitat y líder del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, no le hace falta llevar "ninguna chapita en la solapa de candidato para demostrar día a día el trabajo y los resultados por los valencianos y las valencianas", al tiempo que ha calificado de "ingenuo" al portavoz de Compromís, Joan Baldoví, por criticar la situación de interinidad del jefe del Consell por no haber sido todavía designado candidato a la Generalitat en las próximas elecciones autonómicas.

De este modo lo ha manifestado, en declaraciones a los medios este lunes, después de que Baldoví haya asegurado, sobre Llorca, que los valencianos "no tenemos un presidente, tenemos un aspirante al dedazo de --el líder del PP Alberto Núñez-- Feijóo", y de que el síndic del PSPV, José Muñoz, haya pedido al PP que no se "preocupe tanto" por la secretaria general de los socialistas valencianos y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, y haya defendido que su formación, a diferencia de los 'populares', ya tiene "fijada" a su candidata.

Pastor ha considerado que Baldoví es un "ingenuo" y "un tío muy pagado de sí mismo", al tiempo que ha señalado que a "todos los candidatos autonómicos del Partido Popular en España los ratifica 'Génova'", mientras que al actual síndic de Compromís "lo tiene que ratificar un batiburrillo de siglas, una amalgama, un amasijo de egos de izquierda, desde Iniciativa, Més, Sumar, Podemos, Esquerra Republicana de Catalunya". "Un ingenuo, totalmente un ingenuo", ha insistido.

Mientras, sobre el PSPV, ha contrapuesto la cena de inicio de curso político del PPCV celebrada el pasado viernes, con "1.500 personas" que exhibieron "unidad", frente a los "cuatro gatos mal contados" que reunió la líder de los socialistas valencianos, Diana Morant, en su ciudad natal, Gandia (Valencia), en el acto de su presentación de su candidatura. "Poco más que decir al respecto", ha subrayado.

En este contexto, Pastor ha afeado a los representantes del PSPV, "a los que les gustan las joyas", que también les "guste mucho llevar chapitas en la solapa de candidato". Y ha considerado que a Morant, "si le quitamos de la solapa la chapita de candidata, no tiene absolutamente nada". "Me equivoco, tiene cuatro trenes de segunda mano para la Comunitat Valenciana vendidos como símbolo de modernidad y tiene muchas cañas en los barrancos sin ningún detector temprano por si el otoño, que está ahí, trae lo que no queremos nadie que traiga", ha matizado.

"VENDRÁ CON TODO PERFECTAMENTE RESUELTO"

Preguntado por si el PP teme que Pérez Llorca afronte el Debate de Política General --que todavía no tiene fecha fijada-- todavía sin haber sido designado candidato a la Generalitat, Nando Pastor ha negado este hecho y ha asegurado que le preocuparía en todo caso si el jefe del Consell acude a Les Corts "con las manos vacías políticamente hablando, es decir, sin vivienda, sin dinero encima de la mesa para el salario de los profesores, sin infraestructuras educativas finalizadas y con las listas de espera desbordadas".

"Todo eso me preocuparía muchísimo, pero Juanfran Pérez Llorca vendrá al Debate de Política General con todo eso perfectamente resuelto para poder venir él y su grupo parlamentario a afrontar un debate con la cabeza bien alta", ha defendido el síndic 'popular', al tiempo que ha insistido en criticar a quienes "solo les preocupa lo de la chapita". "A nosotros eso es en estos momentos lo que menos nos preocupa", ha remarcado.

Cuestionado sobre si el PP tiene una propuesta de fecha para celebrar el Debate de Política General, Pastor, por "respeto", ha emplazado a la junta de síndics de este martes, donde se cerrará el calendario parlamentario del nuevo periodo de sesiones. "Lo anunciaremos mañana", ha adelantado, al tiempo que ha deslizado que será "en consonancia a lo que siempre se ha hecho" en la cámara autonómica.