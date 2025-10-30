Paterna estudia abandonar la EMTRE por "años de subida de la tasa TAMER y gestión deficiente"

VALÈNCIA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Paterna (Valencia) está estudiando su continuidad dentro de la Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos (EMTRE), tras "años de incrementos continuados de la Tasa TAMER, derramas extraordinarias y una gestión deficiente".

Así lo ha anunciado el alcalde, Juan Antonio Sagredo, quien ha subrayado que "nuestro municipio no puede seguir soportando los efectos de una gestión incorrecta que repercute directamente en los bolsillos de los paterneros y paterneras".

En este sentido, Sagredo recuerda, en un comunicado, que Paterna es ya el tercer municipio que más dinero aporta a la EMTRE y el primero de l'Horta Nord, con una contribución que en 2025 superará los 4 millones de euros tras la subida del 24% de la TAMER.

A ello se suma la derrama extraordinaria de 13 millones de euros aprobada por la EMTRE en junio de 2025, de la cual a Paterna se le reclaman más de 1,3 millones de euros, "una cantidad injusta y desproporcionada que hemos recurrido oficialmente", ha indicado Sagredo.

A este respecto, el primer edil ha repasado "los antecedentes de mala gestión y escándalos de corrupción" que, según ha subrayado, "han salpicado a la entidad desde su creación en 2001, que han evidenciado una falta de claridad y de control en la adjudicación y gestión de contratos millonarios vinculados al tratamiento de residuos".

Del mismo modo, señala que "desde que el Partido Popular creó la TAMER en 2009 se han producido hasta ocho subidas de esta tasa, la última de un 24%, a la que Paterna votó en contra".

En esta línea, estima "el coste de la mala gestión del PP en la EMTRE en más de 103 millones de euros, a los que se suman casi 20 millones derivados de las supuestas tramas de corrupción que han salpicado a la entidad".

"LASTRE ECONÓMICO"

"Estamos ante una situación insostenible", ha señalado Sagredo, que agrega: "La EMTRE, en lugar de ser un instrumento eficaz para una gestión metropolitana de residuos, se ha convertido en un lastre económico para Paterna y sus vecinos".

"Estamos en contacto con otros consorcios y UTE para salirnos de la entidad y buscar fórmulas alternativas que garanticen un servicio eficiente y justo para nuestros vecinos", ha desvelado Sagredo, al tiempo que ha advertido: "No vamos a consentir que la mala gestión de esta entidad la acaben pagando las familias de Paterna. Por ello, no dudaremos en romper con la EMTRE para defender los intereses de nuestra ciudadanía".