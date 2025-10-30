El Patronato de Turismo de Castelló amplía el tren turístico para potenciar el turismo senior

CASTELLÓ 30 Oct. (EUROPA PRESS) - -

El Patronato de Turismo de Castelló ha anunciado una nueva colaboración con la asociación Morvedre Renascitur con el objetivo de potenciar el turismo senior y fortalecer el tejido comercial local. Gracias a este acuerdo, a partir de este viernes varios grupos de turistas mayores visitarán Castelló a lo largo de la semana para disfrutar de una experiencia completa a bordo del tren turístico, que incorpora la Ruta Shopping, un recorrido que combina patrimonio, ocio, hostelería y comercio de proximidad.

Gracias a esta colaboración, la asociación Morvedre Renascitur, especializada en el diseño y gestión de paquetes turísticos para personas mayores y colectivos, incorporará Castelló en su programación regular de destinos.

De este modo, la asociación traerá varios autobuses semanales con turistas senior que podrán disfrutar en exclusiva del paseo a bordo del tren turístico y de las diferentes experiencias culturales, comerciales y gastronómicas que ofrece la ciudad. Esta acción permitirá posicionar Castelló como un destino preferente para el turismo senior, generando un flujo constante de visitantes durante todo el año, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

La concejal de Turismo, Arantxa Miralles, ha destacado que este acuerdo supone un paso importante en la estrategia de desestacionalización del turismo en Castellón y en la creación de una oferta de calidad adaptada a los mayores, "un público que valora la comodidad, la cultura y la cercanía". Según Miralles, "con esta nueva propuesta, Castellón refuerza su apuesta por un turismo sostenible y accesible que beneficia directamente a los comercios y restaurantes de la ciudad".

Miralles ha añadido que desde el Patronato de Turismo siguen trabajando para que Castellón sea un destino activo los 365 días del año, "capaz de ofrecer experiencias diversas a diferentes perfiles de visitantes". "Este tipo de colaboraciones público-privadas son esenciales para seguir creciendo como ciudad turística, fomentar el consumo local y dar visibilidad al talento y la hospitalidad de nuestros comerciantes y hosteleros", ha dicho.

VISIBILIDAD DE LOS COMERCIOS

Por su parte, el concejal de Comercio y Consumo, Alberto Vidal, ha subrayado que esta iniciativa pone en valor el esfuerzo diario de los comercios de proximidad y demuestra que el turismo también puede ser una herramienta de dinamización económica directa. Vidal ha explicado que la llegada de grupos organizados de turistas senior "representa una oportunidad real para que los negocios del centro aumenten su visibilidad y generen nuevas ventas en un contexto estable y sostenido".

Además, Vidal ha insistido en que la colaboración entre las áreas de Comercio y Turismo refleja una visión conjunta del Ayuntamiento para que el desarrollo turístico tenga un impacto positivo y tangible sobre la economía local. "El comercio de Castellón es parte esencial de la identidad de la ciudad, y con iniciativas como esta logramos que más visitantes lo descubran, lo disfruten y lo recomienden", ha añadido.

El tren turístico de Castelló se ha consolidado en los últimos meses como una herramienta "clave" para promover el turismo urbano. Desde su puesta en marcha durante las fiestas de la Magdalena, donde registró una gran acogida por parte del público, el servicio ha continuado su actividad con notable éxito a lo largo del año. Destacan especialmente las rutas del Grau, celebradas durante los meses de julio y agosto, así como la reciente Ruta de la Cerámica desarrollada en octubre y la Ruta Shopping, que ahora se amplía gracias a este nuevo acuerdo de colaboración.

La Ruta Shopping del tren turístico recorre algunos de los principales enclaves del centro de la ciudad: plaza de la Hierba, calle Colón, plaza Cardona Vives, calle Gobernador, plaza Borrull, calle Escultor Viciano, calle Gasset, calle Ruiz Zorrilla, avenida Rey Don Jaime, calle Zaragoza, Ronda Magdalena, calle Alonso Arrufat, calle Enmedio, calle Ruiz Zorrilla, calle Alloza y calle Colón.

Durante el trayecto, el tren realizará una parada intermedia para que los visitantes puedan realizar compras en los comercios locales y disfrutar de la oferta hostelera, contribuyendo así a dinamizar la actividad económica del centro urbano.

Hasta el momento, la ruta se ofrecía los viernes a las 18.00 y 19.00 horas, y los sábados a las 12.00, 13.00, 17.00, 18.00 y 19.00 horas. Con la nueva colaboración, el tren turístico ampliará su servicio diario en exclusiva para grupos de turistas senior, consolidándose como una herramienta estable para la promoción de Castelló como destino turístico y comercial durante todo el año.