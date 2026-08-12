Pediatra insta a que los niños vean el eclipse protegidos "en todo momento" y recalca que los daños no tiene tratamiento

Gafas homologadas. - David Zorrakino - Europa Press

VALÈNCIA, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El jefe de Pediatría del Hospital General de Valencia, Julio Álvarez Pitti, subraya la necesidad de que el próximo 12 de agosto los niños lleven las gafas "en todo momento" mientras se produce el eclipse solar, ya que una exposición a la radiación puede causar daños para los que no hay tratamiento. Por eso, insta a los padres y madres a estar pendientes continuamente de que sus hijos obedecen esa medida de prevención y lanza un "mensaje claro": "No se puede mirar al sol sin las gafas".

El especialista explica, en declaraciones a Europa Press TV, que "ver directamente al Sol produce un impacto sobre la mácula". "En un día normal, cuando se mira al Sol, realmente no se puede mantener la vista porque deslumbra. ¿Qué es lo que va a pasar el día del eclipse? Que debido a que va a estar gran parte cubierto por la Luna, vamos a ser capaces de estar mirando continuamente al Sol. Pero eso no quiere decir que no nos esté afectando la radiación y puede haber una falsa seguridad de que no está pasando nada", advierte.

Pero la realidad, subraya el doctor, es que esa radiación "está lesionando las células de la retina". Para evitarlo, hay que mantener una serie de medidas de seguridad.

En este sentido, aboga por emplear unas gafas homologadas y ponérselas "desde el primer instante" a los más pequeños de tal manera que "durante todo el tiempo que estemos observando el eclipse, los niños, y también los adultos, las tengamos puestas".

Álvarez Pitti ha insistido en que los progenitores "han de estar muy pendientes" y, ante la posibilidad de que los menores quieran quitarse las gafas, ha recomendado inventar algún juego y tener una conversación previa con ellos.

Además, ha recalcado que "no hay un tiempo mínimo seguro que nos diga que no puede haber lesión". De hecho, "hay estudios en los que, incluso, con exposiciones muy cortas, de 30 a 60 segundos, esa radiación puede lesionar la retina", ha apostillado.

El experto ha manifestado que es "muy importante también saber que estas lesiones no tienen tratamiento". Es decir, "si hay una exposición prolongada a la radiación del sol, puede haber lesión y no vamos a poder tratarlo. Si no vemos el eclipse con las gafas tenemos riesgo de tener lesiones en nuestra visión que se van a mantener para toda la vida. Por lo tanto, lo principal es prevenir estas lesiones siguiendo estas medidas de seguridad", ha reiterado.

DAR EJEMPLO

El jefe de Pediatría del hospital valenciano ha añadido que, "como siempre, es importante el ejemplo, los primeros que tenemos que mirar el eclipse con las gafas somos los padres porque un niño nunca va a entender que tiene que llevar unas gafas si los padres no lo están haciendo".

En este punto, ha enfatizado que "no valen otras alternativas, como utilizar gafas de sol, una radiografía o verlo a través de un móvil". "Eso no nos va a evitar de la posible lesión".

El médico ha apuntado que hay tener en cuenta que "esta lesión no duele, es decir, que la retina no tiene terminaciones nerviosas de tal manera que no va a notar el niño un dolor".

ALTERACIONES VISUALES

Las alteraciones visuales secundarias a este tipo de lesiones pasan por tener puntos en el campo visual oscuros, distorsión de la imagen, disminución de la agudeza visual o no ser capaz de identificar colores.

Si hay sospecha de que el niño ha podido estar expuesto a la visión directa sin las gafas y el menor se queja de que tiene alguna alteración de la visión, la familia ha de acudir a una consulta con su pediatra para que sea remitido al oftalmólogo y haga una valoración de que si ha habido lesión o no, ha concluido.