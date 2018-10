El pequeño comercio lamenta que "no existe" para el Consell y rechaza Intu Mediterrani por la "saturación comercial"

Publicado 03/10/2018 12:25:39 CET

Confecomerç reclama la puesta en marcha del Patsecova para "tener unas reglas de juego": "Esto no puede ser Fort Apache"

La patronal autonómica Confecomerç CV (Cecoval y Covaco) lamenta que el pequeño comercio "no existe" para el Gobierno valenciano, dado que este sector no figura entre las 35 medidas anunciadas por el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, para este último año de legislatura y reclama la puesta en marcha del Plan de Acción Territorial Sectorial del Comercio de la Comunitat Valenciana (Patsecova) para que establezca una "regulación" para paliar la "saturación comercial" que sufre la autonomía.

En este sentido, la confederación de pymes, micropymes y autónomos del Comercio rechaza "grandes proyectos que van a venir a destartalar" el sector, como Intu Mediterrani, que convertiría a València y su área metropolitana en líder en "saturación comercial", tendría un impacto ambiental "descomunal" y generaría un empleo que "se va a perder en otras zonas".

Así lo han expuesto este miércoles en rueda de prensa el presidente de la patronal del comercio de la Comunitat Valenciana, Cipriano Cortés, y el vicepresidente, Rafael Torres. Desde Confecomerç CV, que representa a ocho de cada diez pymes, micropymes y autónomos del comercio valenciano, se han mostrado "perplejos" ante el hecho de que "el segundo o tercer sector" de la autonomía no apareciera en el discurso en el que el jefe del Consell anunció las 35 medidas de su Ejecutivo para el final de legislatura.

En concreto, en cuanto a ordenación del comercio, han criticado que desconocen "si los plazos van a permitir poner en marcha el Patsecova", después de que este instrumento "fundamental" haya permanecido "tres años guardado en un cajón". Torres ha recordado que este plan, que afecta a 542 municipios, 23.355 kilómetros cuadrados de superficie y 5.117.000 habitantes, lleva un "retraso de siete años". "Cuando se agote el suelo comercial se va a aprobar", ha ironizado.

Los dirigentes de la patronal autonómica del comercio han expresado que quisieran "saber a qué se deben los retrasos" con el Patsecova, puesto que desde la Conselleria de Economía no les han contestado a las alegaciones presentadas. "Hemos echado en falta muchísimo diálogo", ha apuntado Torres, que ha precisado que el pequeño comercio ha sufrido "ninguneo históricamente", no solo con el actual gobierno autonómico.

Desde Confecomerç CV reclaman la puesta en funcionamiento del Patsecova porque están "alucinados de que se hable de la libre instauración de comercios": "¿Por qué se regulan e impiden los apartamentos turísticos y no este sector? Estamos hablando de la protección del modelo económico de una ciudad. ¿Por qué no aplicamos esto al comercio?", ha cuestionado Torres.

De esta forma, Cortés ha reclamado que se "ordene el territorio para tener unas reglas de juego" por medio del Patsecova porque, ha dicho, "esto no puede ser Fort Apache".

"SATURACIÓN COMERCIAL" DE LA COMUNITAT VALENCIANA

El presidente y vicepresidente de Confecomerç CV han puesto de relieve que en "muchas ciudades" de la Comunitat Valenciana se ha alcanzado la "saturación comercial" que marcaba la previsión del Patsecova como máximo para 2020 en función de criterios de población, densidad comercial y superficie, entre otros. Así, han destacado que en Cataluña la superficie alquilable comercial bruta es de 287 metros cuadrados por cada 1.000 habitantes, mientras que en la Comunitat es de 384 y supera además en un tercio la media nacional.

Asimismo, han resaltado que en València y su área metropolitana el Patsecova estableció en 904.400 metros cuadrados la superficie comercial en el año 2012, mientras que desde Confercomerç estiman que en 2018 ya se supera el millón de metros cuadrados. A este respecto, han apuntado que dicho Plan de Acción Territorial Sectorial del Comercio establecía un máximo que no se debía superar para el año 2020, de 1.035.000 metros y "solo con Intu Mediterrani nos convertiríamos en líderes de España en superficie comercial".

De este modo, Torres ha denunciado que "grandes proyectos van a venir a destartalar el comercio" y ha indicado que, en concreto, Intu Mediterrani "necesita 25 millones de visitantes al año para ser rentable", lo que es "inviable" porque supone "25 millones de personas moviéndose", un "impacto ambiental descomunal" cuya afectación no solo influiría en Paterna. Por ello, ha manifestado: "No estamos de acuerdo con que sea solo un alcalde el que tome la decisión".

LOS CENTROS COMERCIALES "CRECEN COMO SETAS"

El presidente de Confercomerç CV ha argumentado también que, con Intu Mediterrani, "no se tiene en consideración el empleo que se va a perder en otras zonas" porque son "vasos comunicantes" y ha hecho notar que "en Alquerías del Niño Perdido ya hay un centro comercial cerrado, Gran Turia tiene muchos espacios perdidos, el Centro Comercial El Saler también...". "Van creciendo como setas y ya se afectan hasta entre ellos mismos", ha dicho.

Cortés ha abundado en los aspectos positivos del pequeño comercio frente a los grandes centros y, en este sentido, ha destacado que en agosto han bajado las ventas en el sector comercial, mientras que en el pequeño comercio en particular han aumentado un dos por ciento.

"Somos resilientes", ha enfatizado Torres, que ha defendido que "el comercio de proximidad es mejor socialmente que el de concentración comercial" porque genera un modelo de empleo "más satisfactorio", con un porcentaje "insultantemente más alto" de contratos indefinidos y "además la riqueza se queda en casa": "Si los dueños son extranjeros o tributan en otros países, no hacen sostenible el país".

Por todo ello, han concluido que la Comunitat está "saturada" porque "los consumidores ya no demandan más" y han insistido en que Intu Mediterrani no les gusta porque "no es beneficioso" ni para la Comunitat ni para Valencia. "Las ciudades tienen que crecer desde dentro hacia fuera", ha zanjado el vicepresidente de Confecomerç.