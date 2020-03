Per l'Horta denuncia el cierre de mercados de proximidad en la Comunitat Valenciana por "desinformación"

VALÈNCIA, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El colectivo Per l'Horta, miembro de la Federación Intervegas, ha denunciado el cierre de mercados agroecológicos y municipales en ciudades como Murcia, Zaragoza o localidades de Mallorca, así como que muchos mercados de la Comunitat, pese a que no hay una prohibición expresa, "no han abierto por desinformación".

Desde la asociación han afirmado en un comunicado que "el sector productivo agroalimentario de proximidad garantiza el suministro y el abastecimiento alimentario ante la presente crisis sanitaria".

Tras la declaración de estado de alarma, han reclamado que "se mantengan abiertos los mercados agrícolas de proximidad: ferias, mercados municipales y de abastos, de carácter diario o semanal, con el mismo tratamiento que los super e hipermercados".

La red de mercados locales, de abastos y el pequeño comercio agroalimentario de proximidad, "han servido tradicionalmente como espacios de abastecimiento de productos frescos de calidad".

"Esta red se conserva en la mayor parte de España y hoy en día es un modelo a imitar en otros países, ya que dinamizan el territorio, favorecen la sostenibilidad medioambiental y minimizan los residuos plásticos", han explicado. Los mercados de proximidad, "son además los canales de distribución que utilizan muchos productores locales, tanto en el sector agrario como en la ganadería y la pesca".

Así, han defendido que son los comercios en los que, "al contrario que en las grandes cadenas de distribución, se paga un precio justo al pequeño productor".

Por ello, para Per l'Horta, "no es comprensible que en ciudades como Murcia o Zaragoza o en poblaciones de Mallorca, mientras se producen grandes aglomeraciones en grandes superficies y supermercados, se haya aprobado o se está contemplando el cierre de comercios de alimentación y mercados de proximidad".

Mientras, han indicado que en Valencia no ha abierto "la tira de comptar" agroecológica de Mossen Sorell por la semana fallera, pero sí el mercado de Godella. Estos espacios "ofrecen un trato personalizado y de confianza, y un nivel de seguridad alimentaria comparable al de las grandes superficies", por lo que "el contexto de crisis sanitaria en ningún caso puede justificar su cierre".

Ante la presente situación de crisis sanitaria, la Plataforma Intervegas hace un llamamiento a "apoyar el sector agroalimentario de proximidad, los mercados de venta directa, municipales, de abastos y los pequeños comercios". "Deberían ser considerados por todas las administraciones públicas como un sector estratégico y de primera necesidad, al menos al mismo nivel que los supermercados e hipermercados" ya que "sonstituyen canales de comercialización esenciales para asegurar la viabilidad económica de los pequeños productores y una alternativa para el consumidor, ya que ofertan productos locales, frescos, ecológicos y de temporada".

Igualmente, piden "proteger la agricultura familiar, la pesca y la ganadería local es de justicia social, fortalece al sistema alimentario local y mejora su capacidad de resiliencia". "Es necesario que los responsables políticos aprovechen esta crisis para apoyar el sector productivo local y limitar la dependencia con otros países", por lo que instan a elaborar una "normativa estatal que asegure la protección y dinamización de los suelos de interés agrario y especialmente los de alto valor agrológico para mejorar nuestra capacidad de autoabastecimiento".