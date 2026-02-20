Pérez Llorca aboga por una gestión del agua que "garantice el desarrollo de la agricultura" de la Comunitat Valenciana

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, durante su visita a Finestrat (Alicante) este viernes - GVA

ALICANTE, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha mostrado su "apuesta por una gestión del agua sostenible y responsable que garantice el desarrollo de la agricultura de la Comunitat Valenciana".

El jefe del Consell ha visitado este viernes las obras de adecuación de la balsa de riego L'Alhambra de la Comunidad de Regantes Los Molinos en Finestrat (Alicante), donde ha señalado que "las mejoras técnicas y el mantenimiento de las infraestructuras hídricas son inversiones que dan tranquilidad y eficiencia" a los regantes.

Así, ha destacado que "desde la Generalitat se están apoyando infraestructuras que de verdad cambian el día a día" y que la balsa de riego de L'Alambra "es una de ellas". "Segura, moderna y pensada para aprovechar cada gota de agua", ha apostillado.

En un comunicado, la administración autonómica ha detallado que la actuación que se está llevando a cabo consiste en la reimpermeabilización y mejora del embalse de riego, que da servicio a unas 400 hectáreas de huerta, "ya que su lámina impermeable había agotado su vida útil, lo que hacía necesaria su sustitución". A ello se han destinado más de 440.000 euros.

Además, el 'president' ha indicado que "el riego tradicional forma parte de la identidad agrícola de la Marina Baixa, por lo que esta balsa es garantía de futuro para este modelo de agricultura", al tiempo que ha destacado que desde la Generalitat van a "seguir colaborando" con los regantes, "dándoles certezas, apoyo y herramientas para poder trabajar con tranquilidad".

En este sentido, el jefe del Consell ha manifestado que, "cuando la administración y los regantes van de la mano y reman juntos", eso "se traduce en proyectos útiles y duraderos que suman a la Comunitat Valenciana".