Pérez Llorca dará a conocer este miércoles la composición del nuevo Consell

El nuevo president de la Generalitat valenciana, Juanfran Pérez Llorca, toma posesión de su cargo - Jorge Gil - Europa Press

VALÈNCIA, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, anunciará este miércoles la composición del nuevo gobierno valenciano tras haber tomado posesión del cargo este martes, según recoge la agenda del jefe del Consell remitida desde Presidencia.

El acto se celebrará a las 12.00 horas en el Palau de la Generalitat, según la convocatoria remitida esta tarde por la Administración autonómica.

Pérez Llorca dará a conocer los cambios en el Consell un día después de haber tomado posesión como 'president'. Tras prometer su cargo en Les Corts, ha dedicado sus primeras palabras a pedir perdón a los familiares de las 229 víctimas mortales de la dana, tal y como ya avanzó en su discurso de investidura la pasada semana.

"Estas palabras que acabo de pronunciar van mucho más allá de un formalismo institucional. Nacen de una convicción personal y deben ser el inicio de un diálogo y de un entendimiento que debemos tener y que debemos saber mantener", ha expresado.

Previamente, en declaraciones a los medios a su llegada al parlamento valenciano, no ha querido anticipar la composición del nuevo Consell: "Yo voy a medir muy bien los tiempos. Hoy es un día de tomar posesión y del Consell tendremos tiempo para hablar mañana".

Una vez prometido el cargo, ha dicho que quiere "ponerse a trabajar, que falta hace, y empezar a diseñar el Consell que también se ponga a trabajar cuanto antes". No ha avanzado los cambios que piensa acometer en el ejecutivo valenciano, al ser cuestionado por ello, y ha emplazado a este miércoles.