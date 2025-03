Pérez (Podemos) lamenta que "la vida de los valencianos no va con Mazón": "El PP valenciano lidera la necropolítica"

VALÈNCIA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora de Podem País Valencià y portavoz adjunta de Podemos, María Teresa Pérez, ha lamentado que "ya se sabe que la vida de los valencianos no va con Mazón" y ha subrayado que "es importante entender que su chulería solamente demuestra la respuesta desesperada para esquivar cualquier responsabilidad política y judicial". "El Partido Popular valenciano lidera la necropolítica", ha denunciado.

En estos términos se ha manifestado este domingo Pérez durante un encuentro con la militancia en la ruta previa a 'La Quinta', la próxima Asamblea Ciudadana Estatal de Podemos, que ha tenido lugar en el Jardín Botánico de València.

En este sentido, Pérez ha criticado que el PP "decide quién vive o muere, mientras ellos se llenan los bolsillos, como siempre, dándole dinero público a sus amigos corruptos, incluso condenados".

"Esta semana hemos visto, cuando hace justo cuatro meses de la dana, al nada honorable 'president' de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, salir a chulearnos a todos los valencianos y aparecer con toda esa soberbia diciendo que no ha cambiado de versión cuando es mentira y todos lo sabemos", ha manifestado, al tiempo que ha agregado que las mentiras "tienen las patas muy cortas".

Igualmente, ha criticado que el jefe del Consell "no estaba donde tenía que estar en el peor momento de la tragedia". "Lo que hemos conocido a través de ese sumario de la jueza es que cuando se mandó la alarma a los móviles ya habían muerto la mayoría de las personas, mientras el 'president' estaba no se sabe dónde, si de sobremesa o paseándose por la ciudad, pero no en el Cecopi".

Para la portavoz adjunta de Podemos, "es importante entender que su chulería solamente demuestra la respuesta desesperada para esquivar cualquier responsabilidad política y judicial". "No lo va a conseguir, se tienen que dirimir responsabilidades porque el daño ha sido muy fuerte y los valencianos no nos vamos a olvidar", ha remarcado.

"No sólo se tiene que ir Mazón, como dijeron ayer las calles de València de nuevo, pues es una figura amparada en una organización política que se dedica a la necropolítica", ha subrayado Pérez, quien ha defendido que "lo que se tiene que hacer desde la izquierda es echar al Partido Popular de las instituciones porque se dedican a jugar con la vida de la gente y a ponerla en peligro una y otra vez".

En esta línea, ha afirmado que "ya se sabe que la vida de los valencianos no va con Mazón" y ha remarcado que "si Podem estuviera en Les Corts no estaría dudando, como hace el PSPV": "Primero decide si le entrega sus votos para los presupuestos conjuntos y ahora lleva una semana debatiendo si se merece hacer una moción de censura o no".

"Nosotros tenemos claro que hay que echar no solo a Mazón, sino a todo el Partido Popular de las instituciones valencianas cuanto antes", ha reiterado.

"ES DECIR QUE SUS VIDAS NO IMPORTAN"

Por su parte, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha incidido en que "la gestión política que se hizo de la dana tiene un elemento de necropolítica muy fuerte": "Es decirle claramente a la ciudadanía de la Comunitat Valenciana que sus vidas no importan, que es más importante irse de sobremesa que asegurarse de que la gente va a poder sobrevivir y llegar sana y salva a su casa en medio de una emergencia climática".

En este sentido, ha resaltado que "la emergencia climática, junto a una política urbanística de especulación durante décadas, generaron las condiciones perfectas para que murieran personas que son responsabilidad del señor Mazón por hacer una gestión homicida".