Permanece activo el incendio forestal declarado en Orihuela tras registrarse varias reproducciones

Efectivos desplazados al incendio declarado en la pedanía de La Aparecida, en la localidad alicantina de Orihuela. - CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS DE ALICANTE

ALICANTE, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal que se declaró este jueves por la mañana en la pedanía de La Aparecida, en el término municipal de la localidad alicantina de Orihuela, continúa activo este viernes tras registrarse varias reproducciones, según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante.

Este organismo ha señalado que aunque inicialmente se preveía dar el incendio por extinguido a las 7.00 horas de este viernes, varias reproducciones registradas durante la noche, controladas por el retén de bomberos forestales asignado en la zona, han retrasado esa declaración de extinción.

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante dieron por controlado este fuego forestal a las 19.10 horas de este jueves. No obstante, los medios desplazados a la zona se mantuvieron para seguir los trabajos encaminados a extinguirlo.

El aviso del incendio se recibió a las 12.59 horas de este jueves, después de que comenzaran a arder unos matorrales secos cerca de una montaña y de que el fuego se propagara rápidamente a una zona forestal. Tras afectar a una ladera, se extendió a un área de pinos.