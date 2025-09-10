Un perro de búsqueda localiza a una persona desaparecida en Pinedo en estado semiinconsciente

VALÈNCIA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un perro de búsqueda de los Bomberos del Ayuntamiento de València ha localizado a una persona desaparecida en Pinedo y en estado semiinconsciente, según ha informado el consistorio.

Sobre las 23.30 horas de este martes se movilizó la Unidad Canina de Bomberos del Ayuntamiento con dos guías y tres perros especializados en la búsqueda de personas vivas: dos de venteo y uno de rastro.

Tras recoger prendas en la vivienda de la persona desaparecida para obtener olor de referencia, los efectivos iniciaron el trabajo con la perra de rastro WIKI.

Posteriormente, se dirigieron a Pinedo, lugar donde había aparecido el coche de la persona desaparecida. Con el apoyo de la Policía Local, que cortó el tráfico para garantizar la seguridad de la intervención, se comenzó la búsqueda en la zona.

A los pocos minutos, WIKI localizó a la persona desaparecida entre cañas, en estado semiinconsciente y con signos de deshidratación. Se solicitó la presencia de la AMB-9 para el traslado al hospital, donde pudo ser atendida.