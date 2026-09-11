Personal de prevención de incendios reclama soluciones a Vaersa y Consell: "Esto ha reventado ya por todos los sitios"

Personal de vigilancia y prevención de incendios forestales de Vaersa se ha vuelto a concentrar este viernes en la plaza de la Virgen de València para reclamar tanto a la Generalitat como a la empresa soluciones a la precariedad y temporalidad - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Personal de vigilancia y prevención de incendios forestales de Vaersa se ha vuelto a concentrar este viernes en la plaza de la Virgen de València para reclamar tanto a la Generalitat como a la empresa soluciones a su precariedad, temporalidad y falta de medios y denunciar que su situación "ha reventado ya por todos los sitios".

La convocatoria, bajo el lema 'Es duro tener que pedir. Más duro, trabajar y no poder vivir', se ha iniciado en la céntrica plaza y posteriormente ha recorrido la calle Navellos hasta llegar a la puerta de Les Corts. Los asistentes, ataviados con sus reglamentarias camisetas rojas, han mostrado carteles y pancartas con los lemas 'Prevención es inversión', 'Solo pedimos dignidad', 'Políticos, una limosna para la prevención de incendios' o 'Vigilar montes no es un hobby, merece un salario digno', entre otros.

El portavoz de Intersindical Valenciana en Vaersa, Toni Bernat, en declaraciones a los medios, ha valorado que desde la Generalitat y la empresa estén "dispuestos a sentarse", pero ha recalcado que hasta la fecha los trabajadores no han "visto nada" que demuestre que esto sea así. "Esto es una promesa, nos sentaremos, hablaremos, negociaremos, pero de momento no hemos visto nada. Nosotros lo que queremos son hechos", ha indicado.

El representante de la organización sindical en Vaersa ha asegurado que el personal de prevención de incendios lleva "muchos años ya con experiencias tremendas, aguantando por lo de que tenemos vocación", pero ha advertido: "No podemos vivir del trabajo, tenemos ya que decir que pongan soluciones. No se puede vivir de trabajar cinco meses al año, tenemos que trabajar todo el tiempo".

En este contexto, ha sostenido que el calor es "tremendo" y "no se puede negar", porque "son datos oficiales, no una cuestión política". "Tenemos que trabajar todo el año, somos la primera línea que entra al fuego, somos los que primero lo paramos, los que lo detectamos y evitamos que sea grande, y necesitamos poder vivir de nuestro trabajo como cualquier persona, tampoco es nada extraordinario", ha afirmado.

Además, ha lamentado que al prevención de incendios se le considere "sin estudios" mientras "cada vez se nos hace manejar más datos técnicos y cartográficos". También ha denunciado que durante la huelga "desdoblado y partieron por la mitad" las unidades para garantizar los servicios mínimos.

También ha valorado que la huelga celebrada hace unos días ha sido "un absoluto éxito" al ser secundada por "prácticamente todo el personal" y también la concentración a las puertas de la Conselleria, aunque ha lamentado que no tuvo "ningún resultado".

"LO QUE ESTAMOS PIDIENDO NO ES NADA DESCABELLADO"

Por su parte, una trabajadora de una unidad móvil de prevención de incendios, Rita Monreal, ha criticado que en este momento están "igual que al inicio", porque hasta ahora no han "conseguido que se reúnan con nosotros" los responsables de la empresa ni de la Conselleria. "No hemos podido hablar de ninguna de nuestras reivindicaciones", ha expuesto.

No obstante, ha indicado que este próximo martes 15 de septiembre tienen prevista una reunión, ante la que ha pedido a empresa y Generalitat que estén "abiertos a escucharnos". "Consideramos que lo que estamos pidiendo no es nada descabellado, que es algo que entra dentro de sus posibilidades y es bastante factible", ha indicado.

Monreal ha criticado que durante el verano se realizara "contratación de 150 personas bajo un presupuesto urgente que de repente sí que tenían" cuando los trabajadores llevan "años reivindicando condiciones dignas para la gente que trabaja de continuo y no ha habido ninguna predisposición por su parte de conseguirlo".

Sobre las condiciones meteorológicas de los veranos, la trabajadora ha advertido de que cada año "va a ser peor": "Este verano ha sido especialmente duro, pero no va a ser más duro que el que viene. Estas son unas condiciones que cada vez van a ser más extremas y por eso reivindicamos recibir unas condiciones dignas".

Finalmente, ha confiado en que, cuando llegue el invierno, la gente no se "olvide de los incendios" forestales y de la prevención, para evitar que sea "el día de la marmota" y que, cuando llegue el próximo verano, "salten las alarmas" por "las condiciones de los bosques y de la gente que trabaja en ellos".

"Se les llena la boca con el tema de la prevención y consideramos que la prevención se hace todo el año, no solo en verano. Cuando llega el verano, a veces es tarde y por eso queremos una estabilidad y que los bosques estés vigilados todo el año", ha resumido.