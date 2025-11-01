El PEU-UJI impulsa la creación de la red ibérica de laboratorios ciudadanos para fomentar la innovación social

CASTELLÓ, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Programa de Extensión Universitaria (PEU-UJI) ha iniciado los trabajos para impulsar la creación de una red ibérica de laboratorios ciudadanos, con el objetivo de incentivar y fomentar la innovación social, la experimentación ciudadana y la colaboración entre territorios para desarrollar proyectos que mejoran la vida en esos lugares.

La apuesta del PEU llega después de cerrar la primera edición de la red de laboratorios ciudadanos de Castellón, que ha supuesto el desarrollo de varios proyectos en siete localidades de las comarcas de la provincia, y de comenzar la segunda edición del curso 'Cómo montar un laboratorio ciudadano y construir redes de colaboración', ha indicado la institución académica en un comunicado.

Uno de los objetivos del PEU es dar continuidad a la red iniciada en el curso 2024-2025 y explorar la posibilidad de conexión con otros laboratorios de España y Portugal para conformar la red ibérica de laboratorios ciudadanos.

En este sentido, la asociación cántabra La Ortiga Colectiva ha sido, junto con el gestor cultural Marcos García, la coordinadora de la segunda edición de la formación sobre cómo crear estos espacios de colaboración y de creación de propuestas concretas para resolver problemas o mejorar aspectos en una comunidad.

Además, el curso que se ha desarrollado durante este mes de octubre ha tenido participación de diferentes entidades con experiencia en laboratorios ciudadanos como La Ponte, Grigri Projects o El Cinorrio, en España, y la Universidad de Aveiro, la Red de Bibliotecas de Lisboa, LABIC Barreiro Velho y BoraBeirã, Beirã-Marvão, de Portugal.

El impulso a la creación de una red ibérica de laboratorios ciudadanos se integra en la línea inicial de los objetivos del PEU-UJI que contemplaba la evolución del proyecto, pionero en la provincia de Castellón, que sirviera de inspiración en otros territorios de la provincia y de España.

Al respecto, Marcos García ha explicado que este es "un proyecto muy valioso para el territorio". "Se ha plantado una semilla que esperamos que evolucione despacio", ha augurado.

En la primera edición de los laboratorios ciudadanos de Castellón se llevaron a cabo siete proyectos: en Vilafranca se desarrolló uno sobre el descanso; en Altura el trabajo se centró en la música y el baile tradicional; y en Almedíjar, el colectivo La Surera apostó por trabajar sobre 'La sostenibilidad de los comunes en un mundo capitalista'.

Por su parte, en Cirat la temática fueron los cultivos tradicionales de secano y regadío; en el Tormo se impulsó la pedanía como una Gerialdea, con el objetivo de posibilitar la permanencia de los mayores con todos los servicios; en la Sierra de Espadán, en Eslida, se diseñó un laboratorio alrededor del corcho, y el último, organizado, en Lucena del Cid, se ha centrado a recuperar y conservar la memoria de las escuelas situadas en zonas de masías.

Los laboratorios ciudadanos se caracterizan por estar abiertos a la participación de cualquier persona o colectivo interesado en proponer ideas o colaborar para que las propuestas de los otros se hagan realidad trabajando en equipo.

Con el desarrollo de este programa, la UJI pretende incrementar la cooperación social, la experimentación y la capacidad de iniciativa de la ciudadanía.