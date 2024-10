Piquer reivindica un valencianismo "útil" que "sea capaz" de "defender el valenciano y una financiación justa"

VALÈNCIA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Més-Compromís, Amparo Piquer, ha defendido un valencianismo "útil para la sociedad", que "sea capaz de hacer frente a los ataques contra el valenciano, defender una financiación justa y garantizar el derecho civil valenciano".

En esta línea, ha reivindicado un "futuro feminista y justo" para la Comunitat Valenciana y ha destacado que la "receta" que "ha hecho crecer" al valencianismo político y "lo hará llegar a más gente" contiene "arraigo y utilidad".

En estos términos se ha pronunciado Piquer este domingo durante la 47ª edición del Aplec del Puig, una celebración que este año se ha visto reducida "al mínimo" a causa de las lluvias,ha indicado la formación en un comunicado.

"L'Aplec al Puig es un símbolo de nuestra persistencia, incluso en la adversidad, el valencianismo persiste. Con peligro de una DANA, una dictadura o un intento de boicot de la extrema derecha, aquí estamos y aquí estaremos", ha manifestado Piquer.

Asimismo, ha agradecido el "trabajo constante" de la militancia "en cada pueblo y ciudad fortaleciendo el valencianismo para evitar la desaparición de la identidad propia" y ha advertido de "los peligros de una globalización desbocada que no respeta la diversidad cultural": "Si el futuro no es valencianista, no habrá futuro valenciano".

Piquer ha insistido en el compromiso con el derecho a la vivienda, una educación pública "de calidad" y la protección del territorio "ante la especulación". "Somos útiles cuando trabajamos para que el futuro valencianista sea sinónimo de justicia, igualdad, solidaridad y diversidad", ha declarado.

LUCHA CONTRA EL MACHISMO, "REALIDAD PALPABLE"

Amparo Piquer ha hecho un llamamiento al feminismo como "eje fundamental del valencianismo", en alusión a "los últimos casos de acoso machista en el ámbito político". "El futuro valencianista será feminista o no será", ha proclamado, y ha destacado su compromiso "para que la lucha contra el machismo sea una realidad palpable dentro de la organización".

"Como secretaria general, mi compromiso es que el feminismo no sea una consigna, sino una realidad que trabajamos entre todas y todos", ha afirmado.

PREMIOS MÉS DE HONOR

Més-Compromís ha otorgado los premios Més d'Honor de 2024 a la plataforma Cent d'Estellés, organizadora del Any Estellés, y a València amb Palestina por su defensa de los derechos humanos y la solidaridad con Palestina. Además, los militantes históricos Pepa Chesa y Voro Signes han sido reconocidos por su larga trayectoria en el valencianismo político.

La secretaria general de Més ha recalcado que estos premios "reflejan el compromiso de Més con la justicia social y la identidad valenciana", y ha ensalzado "el valor del tejido asociativo valenciano como motor de solidaridad y defensa cultural".