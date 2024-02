Pirotecnia Valenciana dispara una "histórica y espectacular" mascletà en Madrid: "Ha mantenido el ritmo hasta el final"

El disparo convence al público, con mucha presencia valenciana: "Se me han puesto los pelos de punta, hemos disfrutado como enanos"

MADRID, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El responsable de Pirotecnia Valenciana, José Manuel Crespo, ha celebrado, tras la 'mascletà' que ha disparado este domingo en Madrid, que ha sido, a su juicio, "histórica y espectacular" por "el momento, el lugar y lo que representa" al celebrarse en la capital de España. El disparo ha apostado en su mayor parte por el fuego aéreo, debido a las características del espacio de Madrid Río, aunque también ha tenido su parte terrestre, "de menor a mayor", lo que ha mantenido "el ritmo hasta el final".

La 'mascletà' ha contado, en total, con 307 kilos de material pirotécnico y ha tenido una duración de algo más de siete minutos, aproximadamente. El espectáculo ha incluido efectos de color "muy vistosos", con "guiños" tanto a esta ciudad como a València, y ha jugado con distintos ritmos para que el público asistente pudiera disfrutar de esta cita con la pólvora.

Por primera vez desde 1980 y con 3.000 detonaciones, el disparo ha teñido el cielo de Madrid de humo y pólvora, incluso con los colores de la bandera de España, de la Comunidad de Madrid y de la Comunitat Valenciana. A las 13.00 horas se ha prendido la mecha y la traca final ha impresionado a los miles de asistentes al evento.

Crespo, que junto a su equipo ha recibido una gran ovación del público presente al finalizar el disparo, ha explicado, en declaraciones a los medios, que con el "guiño" de dibujar las banderas en el cielo con efectos de color han pretendido "representar la 'germanor' de Madrid con València". "Era una sorpresa que teníamos ahí en la recámara", ha reconocido.

El pirotécnico ha resaltado el "ritmo acústico" que ha tenido toda la 'mascletà', con el propósito de que "la gente disfrutara", aunque también de hacer "cosas diferentes". El disparo, ha añadido, ha incluido un efecto que simulaba 'aplausos' mediante cometas que se disparan sincronizados, en arcos y con una ligera inclinación para conseguir este objetivo, también con "un poco" de 'cracker'.

En este sentido, ha reconocido que este efecto se ha podido disparar en Madrid por las características de la ubicación en que se ha celebrado la 'mascletà', un espacio "más abierto" que en València. "En la plaza de Ayuntamiento no podríamos haberlo hecho, porque no se podría abrir el fuego como se ha abierto aquí", ha apuntado.

Precisamente, sobre el espacio, ha subrayado que el Puente del Rey "tenía sus pros y sus contras", una de estas últimas el ruido, por lo que la pirotecnia ha apostado en esta ocasión "más" por el fuego aéreo. "El espacio era mucho más abierto", subrayado.

Por último, se ha mostrado "consciente" de que para la 'mascletà' madrileña "había que apostar mucho por el fuego aéreo, y así ha sido", aunque el disparo también ha contado con fuego terrestre "de menor a mayor", lo que ha mantenido "ritmo hasta el final". "Creo que ha quedado espectacular, sin dejar de lado, indudablemente, lo que es una 'mascletà'", ha resumido. "Ha sido histórica hasta que ha finalizado", ha zanjado.

REACCIONES DEL PÚBLICO

El disparo también ha conquistado a los espectadores que han acudido este domingo a Madrid Río a presenciar la 'mascletà'. Algunos de ellos, en declaraciones a Europa Press, han considerado que ha sido "la más importante" de todas las que han vivido. "La he sentido dentro de mi corazón", ha afirmado José Luis, que ha viajado hasta la capital desde València para atestiguar este espectáculo.

También muchos vecinos madrileños han celebrado este evento. Es el caso de Ana María, quien ha experimentado la 'mascletà' "con mucha emoción" y a la que se le han puesto "los pelos de punta". "Ya que no he tenido nunca la oportunidad de vivirlo en directo en València, encantada de que me lo hayan traído aquí", ha expresado, al tiempo que ha celebrado que "tradiciones de España se celebren en Madrid, que es la capital de España y donde se acoge a todo el mundo". "He disfrutado como una enana", ha subrayado.

"Lo mismo que se celebran tradiciones de otros países, pues por qué no celebrar la de València, que además es de nuestro país", se ha cuestionado esta vecina madrileña, que ha añadido que el espacio de Madrid Río ha sido "perfecto" para disparar esta 'mascletà'. "No hay mejor espacio en Madrid para hacer esto", ha apuntado.